Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 551'e ulaştı...   Bakan Özhaseki: Eşsiz güzellikteki plaj ve denizlerimizi koruyoruz

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Türkiye’de, temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen ‘Mavi Bayrak’a sahip plajların sayısı yükselmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Mavi Bayrak kriterlerine uyulduğu belirlenen 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat, Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandı. Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncülüğünü yine sürdürdüğünü belirtti.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye’de Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik ile deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileştirmeler görüldüğü kaydedildi. Deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan Mavi Bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi. Uluslararası alanda 50’den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan ‘Mavi Bayrak’ programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, bu yıl 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin eşsiz güzellikteki plajlarını ve denizlerimizi koruyor, yarınlarımıza temiz bir çevre bırakıyoruz. Mavi Bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsü olan ülkemizde, Mavi Bayraklı plaj sayımızı bu yıl 551’e yükselttik.” İfadelerini kullandı.

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TÜRKİYE YİNE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Merkezi Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan ‘Mavi Bayrak’ sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında ise Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi ise İtalya ve Fransa takip etti.

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ANTALYA 231 MAVİ BAYRAKLI PLAJIYLA İLK SIRADA

2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri kapsamında, Antalya 231 mavi bayraklı plajı ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 110 mavi bayraklı plaj ile Muğla yer alırken, İzmir’in plajlarından 63’ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir, 46 mavi bayraklı plajı ile listenin dördüncü sırasında yer aldı. Aydın’ın ise 35 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.

20 İLDE MAVİ BAYRAKLI PLAJ BULUNUYOR

Samsun’un 13, Çanakkale’nin 12, Mersin’in 11, Kocaeli’nin 9 ve Tekirdağ’ın 6 plajı, mavi bayrağa sahip. Mavi bayraklı plajlar listesinde yer alan diğer iller ise; 3 plaj ile Bartın, 2 plaj ile Ordu, 2 plaj ile Bursa, 2 plaj ile Zonguldak oldu. 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise, 1 plajı mavi bayraklı olan iller; İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Düzce, Van ve Edirne olarak sıralandı.