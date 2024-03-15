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Türkiye'nin konuştuğu kaza... Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı

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#Bülent Cihantimur#Timur Cihantimur#Eylem Tok
Türkiyenin konuştuğu kaza... Timur Cihantimurun babası Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 10:25

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u annesi Eylem Tok ABD'ye kaçırmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan korkunç olayda Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un 34 EEG 06 plaka sayılı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması sonucunda Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu Timur Cihantimur hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

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Başsavcılık, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına göndermişti. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Mısır'dan ABD'ye geçtikleri ortaya çıkmıştı.

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Soruşturma devam ederken şüphelilerin kaçmasına yardım eden Ayşe Ceren S.'nin tutuklanmış; baba Op. Dr. Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışı yasağı konulmuştu. Savcılığın baba Cihantimur'u ifadesini almak üzere çağırdığı öğrenildi.

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#Bülent Cihantimur#Timur Cihantimur#Eylem Tok

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