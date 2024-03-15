New York’ta güle oynaya geziyorlar: Bu mu sizin vicdan azabınız?

Haberin Devamı

Ünlü estetik doktoru babası Bülent Cihantimur’un lüks otomobilini kullanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, 1 Mart gecesi İstanbul Kemerburgaz’da ATV’leri bozulan grubun arasına son hızla daldı. Kazada 1 çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, arkadaşları da yaralandı. Timur’u olay yerinden alan annesi Eylem Tok, o gece Mısır’a kaçırdı. Oradan ABD’ye gittiler. Timur Cihantimur’un aynı zamanda ABD pasaportu da vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eylem Tok ve oğluna yakalama kararı çıkarttı, Bülent Cihantimur’a ise yurtdışına çıkış yasağı koydu. Eylem Tok ve oğlunu havalimanına götüren çalışanları ise tutuklandı.

Gözden Kaçmasın Milletin asabını bozan fotoğraflar Haberi görüntüle

TURİSTİK BÖLGEDE GEZİ

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki New York’un en turistik mekânlarından biri, kentin tam ortasındaki Central Park’tır. Kenti ziyarete gelen milyonlarca turistin yanı sıra, şehir sakinleri de dinlenmek için burayı tercih eder. Central Park’a çıkan caddeler ise şehrin alışveriş ve turistik mekânları arasında öne çıkar. Türk vatandaşların sayısı da bu bölgede fazladır. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur da önceki gün New York’un 6. Cadde’si ile 57. Sokak’ın kesiştiği yerde görüntülendi. Eylem Tok yurt dışına kaçtıktan sonra yaptığı açıklamada, “Vicdanım sızlıyor” demişti. Ancak fotoğraflarda hiç de öyle görünmüyordu. Hem Eylem Tok’un hem de oğlu Timur Cihantimur’un keyifleri oldukça yerindeydi. Yüzlerinde hallerinden memnun olduklarını gösteren bir gülüş vardı. Eylem Tok ve oğlu, fotoğraflarının çekildiğini anladıktan sonra bir taksiye binerek oradan uzaklaştı.

Haberin Devamı

ACILI ANNE HÜRRİYET’E KONUŞTU: O GÜLÜŞ BENİ KALBİMDEN BIÇAKLADI

New York’ta çekilen fotoğraflar, kazada oğulları Oğuz Murat’ı kaybeden Aci ailesinin evinde bomba etkisi yarattı. Anne Pervin Aci, “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara” dedi.

Haberin Devamı

New York’ta çekilen fotoğraflar Aci ailesinin acısını katladı.

Aci ailesinin Sarıyer’deki evlerinde günlerdir yas var. Oğullarının ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırılması Aci ailesinin kederini her geçen gün daha da katlıyor. Ancak Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un New York’ta adeta turist gibi gezerken çekilen gülümseyen fotoğrafları yüreklerine hançer gibi saplanmış. Anne Pervin Aci ve baba Özer Aci’yi evlerinde ziyaret ettik. Hem hal hatır sormak, hem de Eylem Tok ve oğlunun son fotoğraflarıyla ilgili düşüncelerini öğrenmek istedik. İkisinin de ilk günkü gibi olan acıları, son fotoğraflarla birlikte katlanmış durumda.

Haberin Devamı

OĞLUNA DÜŞMAN O ANNE

Emekli bir hemşire olarak bugüne kadar binlerce kişiye sağlık dağıtan Pervin Aci’nin fotoğrafta en çok takıldığı yer anne oğulun yüzündeki gülüş. “Gülüyorlar ya, akıllarından şüphelendim ben” diyerek başlıyor anlatmaya: “Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara. Biliyoruz 2 gün yatacak 3’üncü gün çıkacak o çocuk. Ama bir gün yatmasını istiyorum. O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum. Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi. Ben 14 gündür oğlumu göremiyorum. Böyle bir vicdan olur mu? Gülmesini değil benim gibi ağlamasını istiyorum. Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim. O anne oğluna düşman. Dışarı atmışlar çocuğu, vermişler iki tane arabayı. Kimin var 16-17 yaşında. Ama Türkiye’yi beğenmiyorlar, Türkiye’nin adaletine güvenmiyorlar. Saçımı süpürge ettim çocuklarımı okutayım diye. Biz çok güzel çocuklar yetiştirdik.”

Haberin Devamı

1 çocuk babası Oğuz Murat Aci 29 yaşındaydı.

BABA ÖZER ACİ: İNSANLIK ADINA ÜZÜLDÜM

- Özer Aci fotoğrafları gördükten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: Çok üzüldüm. Benim oğlum mezarda, biz ayakta durmakta zorlanıyoruz ama onların neşeleri yerinde. Gülücükler savuruyorlar. İnsanlık adına üzüldüm. Ama şunu bilsinler bu resmi çeken vatandaş benim tarafımda. Her şeyden önce burnunun dibine kadar yaklaştığımı bilsin. Birkaç gün önce oğlum Oğuz’un kuzeni Silivri’de elim bir trafik kazasında vefat etti. Kamyon sürücüsü serbest bırakıldı. Eminim şu 14 günlük sürede kendi çocuğu da serbest bırakılırdı. Ben ona da razıyım. Eylem Tok’un annesi dolaylı olarak bugün taziyeye geleceğini söyledi. Biz de ‘Kızını ve torununu adalete teslim ettiği gün gelsin’ dedik. O anne eğer üzgün olsaydı benim yanımda olurdu, çocuğunu adalete teslim ederdi. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Son gülen biz olacağız.”