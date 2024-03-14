Acılı baba taziye beklerken güle güle taksiye bindiler... Firari Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi

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Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı. Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(17)'nin yönetimindeki lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü.

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

HAKLARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

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Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" bilgisini verdi.

FİRARİ ANNE-OĞUL ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olurken 4 kişiyi de yaralayan Timur Cihantimur'un annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir Türk vatandaşının çektiği fotoğrafları Razi Canıklıgil paylaştı.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz fotoğraflarla ilgili detayları anlatırken, 'Eylem Tok ve oğlunun ABD’de çekilen fotoğrafları sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biriydi. Fotoğraflara bakıldığında neşeli halleri dikkat çekiyor. O fotoğrafları çeken Türk vatandaşı da bir açıklama yaptı. ‘Görünce kanım dondu, kahkahalarla yürüyorlardı. Eylem Tok ve oğlu 57. Sokakta onları gördüm ve hemen konsolosluğa ihbar ettim.’ ifadelerini kullandı. Soruşturma süreci devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

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ACILI BABADAN TAZİYE TEPKİSİ: ÖNCE TESLİM OLSUNLAR

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde soruşturma savcısıyla dün görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan maktul Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, karşı tarafın kendileriyle dolaylı iletişime geçtiklerini belirterek "Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik.

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Fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12. gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye" şeklinde konuştu. "Ayakta durmakta güçlük çekiyorum" diyen baba Aci, soruşturmada farklı bir bilgi olmadığını ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.