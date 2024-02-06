Türkiye'nin kanını donduran taksici cinayetinde istenen ceza belli oldu

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İzmir’de müşteri olarak bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge’yi öldürüp, telefonunu ve kulaklığını çalan cinayet zanlısı Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. Delil Aysal hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

Taksi şoförü Oğuz Erge (44), 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına aldı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla 3 el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

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'ARAÇTAYKEN BİR ANDA GASP FİKRİ AKILINA GELMİŞ'

Aysal, polisteki ifadesinde "Araçtayken bir anda gasp fikrinin aklına geldiğini ve eylemi gerçekleştirdim" demiş mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa 'Pişmanım' dediği öğrenilmişti.

KIZINI ARAYIP, ''BABAN KAN KAYBINDAN ÖLECEK, AMBULANSI ARA' DEMİŞ

Erge’nin komşularından Aslan Kocalar, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki 'Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'herkese güvenme' diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar" dedi.

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'ARACI BEN TESLİM ETTİM'

Erge'nin kullandığı taksinin sahibi Murat Akbaba, "Taksiyi saat 03.00'da Oğuz'a teslim ettim. O gün o çalışacaktı. Saat 04.00'te gelen telefonla acı olayı öğrendim. Üzücü bir durum. Diyecek bir şey yok. Konuşmaları duyuluyor. 'Zaten ben de şimdi aracı yeni aldım. Yarın sanayiye götüreceğim' diyor. Araçta hasar vardı. Boya kaporta olacaktı. Tamamıyla iyi niyeti güzel bir insandı. Allah rahmet etsin. Oğuz, müşteri olarak aracına aldığı kişiye 'Hava soğuk. O nedenle seni aldım' diyor. O kişinin 'Zaten geçen 3 araba beni almadı' diye karşılık vermesi üzerine Oğuz 'Seni bu halde kar maskeli almazlar' diyor" ifadelerini kullandı.