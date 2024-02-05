Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı! Kamera kaydına rağmen yalan söyledi

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Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde katil zanlısı Delil Aysal'ın ifadeleri ortaya çıktı. İyiliği öldüren katil zanlısı, ifadesinde 'kartla ödemeyi kabul etmediği için öldürdüm' savunmasıyla pes dedirtti.

Ailevi sıkıntıları olduğunu söyleyen Aysal, "Annem babam kardeşime daha çok önem veriyor. Benimle kardeşimle ilgilendikleri gibi ilgilenmiyorlar. Bu sebeplerden dolayı psikolojim çok iyi değil. Bu yüzden Buca Evka-1 semtindeki Şahin Tepesi mevkiine intihar etmeye gidecektim. Taksiye de bu yüzden bindim. Şoföre 'Şahin Tepesi'ne gidelim' dedim. Bu saatte Şahin Tepesi'ne çıkamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 'Gaziemir'de eski çalıştığım fırının olduğu yere gidelim' dedim. Oraya doğru gidiyorduk." dedi

Kamera kayıtları net olmasına rağmen katil zanlısının yalan söylemesi ise 'pes' dedirtti. Zanlı Delil Aysal, "Üzerimde nakit para yoktu. Taksimetre ücretini kartla ödeyecektim. Ancak taksi şoförü 'pos cihazının şarjı yok' dedi. Kartı kabul etmedi. Ben de belimdeki silahı çıkartıp sıktım. Normalde kendime sıkacaktım. Taksicinin cep telefonunu ve kulaklığını aldım. Telefon rehberinden kızının telefon numarasını buldum. Kızını arayıp, 'babanız Gaziemir'de kan kaybediyor. Ambulans çağırın' deyip kapattım. Daha sonra cep telefonunu tarlaya atıp gittim" savunmasında bulundu.

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İzmir’in Gaziemir ilçesinde Oğuz Erge’nin kullandığı ticari taksiye binen yüzü maskeli Aysal, yanlış adresleri dolaştırdıktan sonra taksiden ineceği esnada para veriyormuş gibi yaparak 3 el artarda ateş etti ve Erge’yi yaraladı. Araçtan hemen kaçmayan katil, aracın içinde bir şeyler aramaya başladı ve bu anları da araç içindeki kamera kayda aldı. Aracı terk eden katil yaralı Erge’ye “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” demiş ve ardından yaralı taksiciye tokat atıp olay yerinden kaçmıştı.