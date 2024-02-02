Taksici Oğuz Erge öldürüldü! Arkadaşları konuştu: İşinde gücünde, insanlarla barışıktı, depremzedeleri ücretsiz taşıdı

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Taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir’in Gaziemir ilçesinde Oğuz Erge’nin kullandığı ticari taksiye binen yüzü maskeli kişi yanlış adresleri dolaştırdıktan sonra taksiden ineceği esnada para veriyormuş gibi yaparak 3 el artarda ateş etti ve Erge’yi yaraladı. Araçtan hemen kaçmayan katil aracın içinde bir şeyler aramaya başladı ve bu anları da araç içindeki kamera kayda aldı. Aracı terk eden katil yaralı Erge’ye “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” dediği duyuldu ve ardından yaralı taksiciye tokat atıp olay yerinden kaçtı.

“SOĞUK HAVA ALAYIM DEDİM, İNSANLARI YOLDA BIRAKMAK OLMAZ”

Taksi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde taksi şoförü Erge'nin "Bende arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor. Şoför Oğuz Erge'nin ise "Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım dışarısı buz gibi" dediği duyuldu..

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ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece İzmir Gaziemir'de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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MESLEKTAŞLARI 250 ARAÇLIK KONVOY İLE CENAZESİ ADLİ TIPA GETİRDİ

Erge’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Oğuz Erge’nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Oğuz Erge’nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti.

"ÇOK DÜZGÜN İNSANDI"



Murat Akbaba - Taksi sahibi

Erge'nin çalıştığı taksinin sahibi Murat Akbaba "Çok düzgün bir insandı, 10 numara biriydi. İyi geçinirdi. Bugün Aydın Söke'den ikindi namazında cenazesini kaldıracağız" dedi.

“KİMSEYE ZARARI DOKUNMAZDI”

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Mustafa Demiral – İZOTAŞ Taksi Kooperatifi Durağı Görevlisi

Taksici Oğuz Erge’nin arkadaşlarından İZOTAŞ Taksi Kooperatifi Durağı Görevlisi Mustafa Demiral “Belli bir süre burada çalıştı. İnsanlık olarak iyi bir arkadaşımızdı. Kimseye zararı dokunmazdı. Bir süre sonra havalimanı taksiye geçti. İki çocuğu vardı” dedi.

DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ HİZMET VERDİ

Demiral “Deprem zamanında taksisinde çalıştığı kişiyle abi kardeş gibiydi. Onla samimi olduğu için mal sahibi karışmazdı. Deprem zamanı tüm taksiler elinden geleni yaptı. Durak olarak kimseyi mağdur etmedik. Oğuz arkadaşımız da depremzedelere ücretsiz hizmet verdi” ifadesini kullandı.

“TAKSİCİLER ŞİMDİ NE YAPSIN?

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Taksici cinayetlerine ilişkin olarak Demiral son dönemde taksicilere çok yüklenildiğini, el kaldırıldığında alınmıyor gibi şikayetlerin çoğaldığını söyledi. Demiral, taksicilerin her el kaldırana katil gözüyle mi bakması gerektiğini ancak bunun da doğru olmadığını söyledi.

“ÜŞÜMESİN DİYE ARACINA ALDI, ÖLDÜRÜLDÜ”

Demiral son olarak Erge’nin müşterisini üşümesin diye aracına aldığını ve öldürüldüğünü söyledi. Durak olarak da çok üzgün olduklarını belirtti.

“OĞUZ NEŞELİ, İNSANLARLA BARIŞIKTI”

Şeref Gür - Havalimanı Durak Görevlisi

Otogardaki duraktan son çalıştığı Havalimanı Durağı’na geçen Oğuz Erge’nin bu duraktaki arkadaşları da iyi bir insan olduğundan bahsetti. Havalimanı Durak Görevlisi Şeref Gür “Ben bu durakta görevliyim. Oğuz Erge insanlarla barışık, işinde gücünde, ağır başlı bir arkadaştı” dedi.

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“HATIRNAZ BİRİYDİ”

Öldürülen taksici Oğuz Erge için Gür “Herkesle muhabbeti olan hatırnaz birisiydi. Kavgası gürültüsü olmazdı. Arkadaşları olarak üzüldük. İki çocuğu vardı” ifadesini kullandı.

“DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ HİZMET VERDİK”

Gür “Havalimanı durağı olarak deprem zamanında karar aldık ve depremzedeleri istedikleri yere ücretsiz taşıdık. Kuşadası, Çeşme’ye kadar ücretsiz taksiyle götürdük. Oğuz arkadaşımız da aracında depremzedeleri ücretsiz taşıdı” dedi.