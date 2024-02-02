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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarılmıştı. Gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylandı.

Bundan sonraki süreçte Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte fark ödemelerinin 7 gün içinde yapılması için çalışmalarını tamamladıklarını söylemişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi ancak kararlar Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için kök maaşlarda değişiklik yaşanmadı ve yüzde 37.57 oranında yükseltildi.

Bundan sonraki süreçte kararların Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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MAAŞLARDA NE KADAR DEĞİŞİKLİK OLACAK?

En düşük emekli maaşı alanların kök maaşlarına göre zamları da değişecek. Bunun için kök maaşların doğru tespit edilmesi için kontrollerin e-Devlet üzerinden yapılması gerekiyor.

Yüzde 37.57'lik zammın üstüne yüzde 11.68'lik zam da eklenerek yeni kök maaş ve yeni maaşlar da bulunabiliyor.

Başka bir deyişle maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlar, hesabına yatan maaştan yüzde 4 çıkarıp, yüzde 11.68 ekleyip, sonrasında ortaya çıkan rakama yüzde 4 ekleyip ek ödeme dahil maaşlarını tespit edebilir.

11 BİN LİRA ALAN 12 BİN 287 LİRA ALACAK

Örnek bir hesaplamayla 11 bin lira maaş yatan birisinin ek ödemesi hariç kök maaşı 10 bin 577 liradan ibaret oluyor. 10 bin 577 liranın üstüne yüzde 11.68 eklediğimizde 1235 lira daha zam oluşuyor. Böylece kök maaş 11 bin 812 liraya yükseliyor. Kök maaşın yüzde 4'ü de ek ödeme oluyor ve bu da 472 liraya denk geliyor. Yani ele geçecek toplam maaş 12 bin 287 liraya çıkıyor.

7700-8000-8500-9000 TL CİVARINDA MAAŞI YATANLAR DİKKAT

Yüzde 37.57 oranında zamma göre maaşlar hesaplara geçti. Kök maaşı 7500 liranın üzerine çıkanların hesaplarına yatan maaşlar emeklilerde şaşkınlık yarattı. Emekliler en düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğunu ve bunun hesaplara yansıyacağını düşünse de karar Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şimdilik ya en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alacak ya da kök maaşı 7500 liranın üzerine çıkıp 10 bin lirayı aşmıyorsa arada kalan rakamı maaş olarak aldı.

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2024 YILI İÇİN YENİ KÖK MAAŞLAR

Not: Kök maaşı 10 bin liranın altında kalanlar kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 10 bin lira maaşı hak edecektir. Tabloda kök maaşın ne olacağına dair bilgiler mevcuttur.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

7500 lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor. (Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 10 bin lira olacaktır)

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.