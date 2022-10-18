Türkiye’nin ilk Michelin yıldızlı restoranları belli oldu... Emine Erdoğan: Nice ilklere köprü olacağına inanıyorum

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:



Dünyada kaynak gösterilen Michelin Guide İstanbul seçkisinde 53 Türk restoranının yer alması, şüphesiz ki mutfağımız için evrensel bir pencere niteliğindedir.

Bu vesileyle bir ilki başaran Fatih Tutak şefimizi de çift Michelin Yıldızı için tebrik ediyorum.

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabımızın değerli yazarlarından bir şefin, uluslararası platformda kabul görmüş bir rehberde yer alması elbette ki gurur verici.

Ülkemizin bir gastronomi merkezi haline dönüşmesi sürecinde bu adımın, nice ilklere köprü olacağına inanıyorum.