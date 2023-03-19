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Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açılıyor... Bakan Dönmez: Madenle cevher arasında 300 kat değer farkı var

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı#Bor#Maden
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 13:21

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Madenle cevher arasında 300 kat değer farkı var. Nükleer sektörde, elektronik sektöründe yoğun olarak kullanılan bir malzemeden söz ediyoruz.' dedi.

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Bakan Dönmez'in CNN TÜRK'teki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019 yılının son aylarında temelini atmıştık, o tesisin temelini birazdan Cumhurbaşkanımız açacak.
Bor karbür, bor madenininden elde edilen çelik kadar dayanıklı ama onun 4'te 1'i kadar hafif. Nükleer sektörde, elektronik sektöründe yoğun olarak kullanılan bir malzemeden söz ediyoruz.

Taş devrinde insanlar taşı yonltarak o günkü temel ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. İnsanoğlu bugün tüm elementleri buldu ve onları işleyerek uzay gitmeye çalışıyor. Maden olarak tanımladığımız cevheri çıkartıyoruz, folikasit haline getirtip biraz daha teknoloji transferi yaptığımızda bor karbürü tonu 35 bin dolarla 45 bin dolar arasında değişiyor.

'300 KAT FİYAT FARKI VAR'

Madenler cevher arasında 300 kat fiyat farkı var. Pramitin üstünde yine başka bir değer var; nano bor. Özellikle nükleer sanayide kullanılıyor. O zaman bunun rakamı tonu 1 milyon dolarları aşabiliyor. Alın değerimizi akıttıkça ürünün ne kadar değerinin artığını görüyoruz.

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Bor karbürü toz olarak ürettikten sonra sıcak işlemlere tabi tutmak suretiyle fon veriliyor. 1.8 kg ürün. Bunu çelikten yapsaydık 7-8 kg olacaktı. Bir askerin açık arazide ilerlemesi oldukça güç. Ama biz ne yapmış olduk en az çelik kadar dayanıklı 4'te 1'e düşen ağırlıktan bahsediyoruz. Bor karbürün kullanıldığı sektörlerin büyüklüğü dünyada 60 milyar dolar. Aslında biz başka bir lige çıkmış olduk. Bunu biz top tank, helikopter zırhlamasında kullanabiliyoruz. Bor karbür fren balatasında dahi kullanılıyor.

Çalışma arkadaşlarımız deprem bölgesine gitmişti. Onlarında da gelmesiyle Nisan sonu gibi gazı çıkartıp karada yakacağız.

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