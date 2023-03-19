Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 11 milyon 870 bin liralık yardım gerçekleştirdik

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Maalesef afetler üst üste geldi. Özellikle çarşamba günü sabah saatleri itibariyle Şanlurfa'da ciddi bir selle karşılamış olduk.

Derelerimizin tamamına yakını taştı. Cadde üzerine bulunan yapıların tamamına yakını dükkan. İlk günden itibaren İçişleri ve Tarım bakanımızla burada çalışma yaptık. Kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam ediyor. 9622 personel var şu an Şanlıurfa'da. 1687 araçla da olaylara müdahale ediliyor.

HER HASAR GÖREN DAİREYE 10 BİN LİRA YARDIM

Hasarla ilgili tespitlerimiz yapılıyor. İkili tespit yapılıyor. Öncelikle ilk andan itibaren konutlarda hasar tespitlerini yapmak üzere 80 kişilik 24 ekip oluşturuldu. Her hasarı tespit edilmiş olan daireye AFAD üzerinden 10 bin lira gönderdik. Aynı şekilde ilgili kaymakamlıklarımızla 10 ila 15 bin lira arasında farklı şekilde katkıda bulunuldu. Can kaybı olan ailelere de 100 bin lira yatırıldı. Bugüne kadar 11 milyon 870 bin liralık bir hasarla ilgili AFAD üzerinden yapılan yardımlar var.

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AFETZEDELERE EŞYA YARDIMI

Eşyaları kullanılamaz hale gelenlerin tespitleri yapılarak bunların da sağlanması gerçekleşecek. Kullanılmasını gereken, günkük hayatlarını devam ettirmeleri gereken eşyalar tespit edilerek karşılanacak.

İzmir’de binlerce konut teslim edildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İzmir böyle dönüştü sıra 11 ilde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’de depremzedeler için 4 bin 602 konutun yapımının tamamlandığını, 459 konutta da sona gelindiğini açıkladı. Bakan Murat Kurum, “6 Şubat depreminin etkilediği 11 ilde 653 bini aşkın konut inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta 20 bin konutun temelini eş zamanlı atacağız. Malatya’da, Elazığ’da, İzmir’de, Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi yine 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz” dedi.

KASKO'SUZ ARAÇ SAHİPLERİNE BELLİ ORANDA ÖDEME

Şu ana kadar 685 araç tespiti yapıldı. Yukarılardan taşan yağmur suları ile dereye giren ve hasar gören araçların da hasar tespitleri yapılıyor. Kaskosu olmayan araçların zararı komisyon tarafından belirlenecek oranda karşılanacak.