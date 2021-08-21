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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 19:15 |  Son Güncelleme:

"Türkiye'nin çatısı" beyaza büründü

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"Türkiye'nin çatısı" beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yağmur, yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kara dönüştü.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 3 bin 500 metresine kadar olan bölüm beyaza büründü.

Türkiyenin çatısı beyaza büründü

Genelde Türkiye'de karın ilk yağdığı nokta Ağrı Dağı. Buraya kar yağması bölgede kışın habercisi olarak kabul ediliyor.

Yöre halkı, Ağrı Dağı'na kar yağmasının ardından kış mevsimi için hazırlık yapıyor.
Türkiyenin çatısı beyaza büründü


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