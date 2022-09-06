Türkiye'nin başı ağrıyor

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Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı: “Migren, ailesel olarak yatkınlık taşıyan beyinlerin, açlık, stres, duygusal değişiklikler, menstrüel döngü, uykusuzluk, bazı gıdaların yenilip içilmesi, hava şartlarının değişmesi, rüzgâr, yolculuk yapmak gibi dengelerini bozan durumlarla karşılaşmaları halinde ortaya çıkan bir baş ağrısı hastalığıdır. Dünya nüfusunun tahminen yüzde 12’sini etkiliyor. Dünyada engellilik nedenleri arasında ikinci ve genç kadınlar arasında birinci sırada yer alıyor. Amerika’da 30 milyon migrenli olduğu ve bunun gerçek rakamları yansıtmadığı vurgulanıyor. Türkiye’de 2013 yılında yapılan toplum tabanlı çalışmaya göre ise, migren prevelansı yüzde 16.7. 2022 nüfus verilerine göre hesapladığında bu oran yaklaşık 15 milyon migrenli var anlamına geliyor.”

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Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz: “Migren baş ağrısı olmakla birlikte, baş ağrısından öte belirtiler ve eşlik eden yansımalarıyla özellikle 50 yaş altında toplumda 369 kronik hastalık arasında en fazla engelliliğe yol açan hastalık olarak kabul ediliyor. Mesela bir migren hastasının haftada 1 atak geçirdiğini düşünelim. Bu kişinin haftada 1 işvereninden izin alması imkânsız. Ancak migren hastaları o esnada işlerini de yapamayacak halde oluyorlar. Bu da bir işgücü kaybı demek. Ancak tedavide ilerleme de kaydettik. Bugüne kadar migren atakları başladıktan sonra hafifletici ve beyin damarlarını düzenleyici tedaviler yapabiliyorduk. Artık migren ataklarını hafifletici, önleyici tedaviler yapabiliyoruz.”

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HER BAŞ AĞRISI MİGREN DEĞİL

Türkiye genelinde migren hastalığının bilinirliği yüzde 25.

Migren tedavisine yönelik bilinirlik oranı ise yüzde 14.

Genel baş ağrısı ile migren arasında fark toplumun yüzde 83’ü tarafından bilinmezken, toplumun yüzde 11’i şiddetli ağrılar sıralamasında migreni ilk sırada belirtiyor.

Hastaların neredeyse yüzde 90’ı uyku düzeni ve stresli iş hayatının migren atakları üzerinde etksi olduğunu ifade ederken, yüzde 50’den fazlası ise migrenin iş ve okul hayatında ciddi etkileri olduğunu bildiriyor.

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Hastaların sadece yüzde 19’u migren ataklarını önleyici tedavi kullanıyor. Sadece beş kişiden biri atakları önlemek amacıyla hekime gitmeye devam ediyor.