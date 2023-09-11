'Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var' demişti! Tepki çeken sözler sonrası gözaltı

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Tyche Kairos isimli bir sosyal medya kullanıcısı, "Türkiye’de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" ifadelerini kullandığı bir video çekti. Söz konusu videonun devamında, "Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşe başında bir yerde" ifadelerini kullanan Tyche Kairos, bu videoyu da sosyal medyada paylaştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Videoya kısa sürede çok sayıda tepki gelirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, Tyche Kairos isimli kadının "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan arandığını tespit edince, şüphelinin kaldığı adrese baskın yaptı.

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Gözaltına alınan Kairos, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan yürütülen soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kairos, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.