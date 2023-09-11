×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Yer: İzmir... Perseid'in 'ateş topu' böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Seferihisar#Perseid Meteor Yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 11:33

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 13 Ağustos gecesi Perseid Göktaşı Yağmuru'nu izleyip görüntüleyen astrofotoğrafçı Süleyman Akgüneş, "860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi. Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir. Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi" diye konuştu.

Haberin Devamı

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar sürdü. En yoğun dönemi 10-14 Ağustos tarihleri arasında yaşanan göktaşı yağmurunu gözlemek için özellikle 12-13 Ağustos gecesi Türkiye'nin birçok bölgesinde ışık kirliliğinin az olduğu yerlere gözlem etkinlikleri düzenlendi. Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.

Yer: İzmir... Perseidin ateş topu böyle görüntülendi

'40'A YAKIN METEOR DENK GELDİ'

6 yıl önce hobi olarak astrofotoğrafçılığa başlayan ve profesyonel olarak devam ettiren Süleyman Akgüneş, 13 Ağustos gecesi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meteor gözlemi yaptı. Daha sonra çeşitli kamplara katılan Akgüneş, 13 Ağustos tarihindeki gözlemine ilişkin fotoğraf çekimlerini düzenleyip, video haline getirerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yer: İzmir... Perseidin ateş topu böyle görüntülendi

Haberin Devamı

Seferihisar kıyılarından toplamda 4 saatlik çekimle Perseid meteor yağmurunu görüntülediğini belirten Süleyman Akgüneş, "860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi. Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir. Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi" dedi.

Yer: İzmir... Perseidin ateş topu böyle görüntülendi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Seferihisar#Perseid Meteor Yağmuru

BAKMADAN GEÇME!