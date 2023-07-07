Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor

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Yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları iyice etkisini göstermeye başlarken, özellikle Güneydoğu kentleri güneşten kavruldu.

İstanbul

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıklamasının ardından dün Diyarbakır’da öğle saatlerinde termometreler güneş altında 44 dereceyi gösterdi. Kentte yaşayanlar sıcaklığın etkisinden korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar da süs havuzlarına girerek serinledi.

ASFALT ERİDİ

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Aşırı sıcak hava dalgası Mardinlileri de bunalttı. Sokaklar boş kalırken, yollardaki asfaltların da eridiği görüldü. Nusaybin ilçesine giden yolun sıcaklığa dayanamayan asfaltı, yumuşayarak kullanılamaz hale geldi. Bu durum, mahalle sakinlerinin ve araç sürücülerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Mardin

SERİNLEMEK İÇİN KARPUZA RAĞBET ARTTI

Haziran ayının yağışlı geçen ilk haftalarının ardından aniden bastıran ve bazı ilçelerinde 42 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar Eskişehir’i de bunalttı. Vatandaşlar serinlemek için karpuza rağbet etti. Pazar esnafı, “Karpuz, pazarın çok satılan meyveleri arasında” dedi.