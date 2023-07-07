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Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor

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#Karpuz#Esnaf#Meteoroloji
Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 07:00

Yaz bir geldi, pir geldi. Yurt genelinde kavurucu sıcaklar başladı. Diyarbakır’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Mardin’de aşırı sıcak nedeniyle asfalt eridi. Eskişehir’de hava sıcaklığı 42 dereceye kadar çıktı, İstanbul’da ise bunalanlar kendisini Boğaz’ın serin sularına attı.

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Yurdun büyük bölümünde yaz sıcakları iyice etkisini göstermeye başlarken, özellikle Güneydoğu kentleri güneşten kavruldu.

Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor

İstanbul

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıklamasının ardından dün Diyarbakır’da öğle saatlerinde termometreler güneş altında 44 dereceyi gösterdi. Kentte yaşayanlar sıcaklığın etkisinden korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar da süs havuzlarına girerek serinledi.

Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor

Diyarbakır

ASFALT ERİDİ

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Aşırı sıcak hava dalgası Mardinlileri de bunalttı. Sokaklar boş kalırken, yollardaki asfaltların da eridiği görüldü. Nusaybin ilçesine giden yolun sıcaklığa dayanamayan asfaltı, yumuşayarak kullanılamaz hale geldi. Bu durum, mahalle sakinlerinin ve araç sürücülerinin günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor

Mardin

SERİNLEMEK İÇİN KARPUZA RAĞBET ARTTI

Haziran ayının yağışlı geçen ilk haftalarının ardından aniden bastıran ve bazı ilçelerinde 42 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar Eskişehir’i de bunalttı. Vatandaşlar serinlemek için karpuza rağbet etti. Pazar esnafı, “Karpuz, pazarın çok satılan meyveleri arasında” dedi. 

Türkiye sıcak dalganın etkisinde: Doğu da Batı da yanıyor

 

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#Karpuz#Esnaf#Meteoroloji

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