‘Türkiye onurlu bir ülke, yaşatmak herkesin borcu’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, Türkiye’nin ekonomik bir buhran yaşadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye’yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını çık milletin önüne, madde madde açıkla. Açıklayamıyorsan ben açıklayacağım” diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, telekonferans ile yaptığı Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ağır bir ekonomik buhrandan geçmiş olabiliriz. Ama Türkiye gerçek anlamda bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir ülke haline gelecektir. Hiçbir ülkeden, hiçbir makamdan ve hiçbir emperyal gücün sözcüsünden asla talimat almayacaktır. Onurlu bir ülkedir Türkiye ve bu onurla ülkeyi yaşatmak ve ayağa kaldırmak da herkesin boynunun borcudur.

İLKELER ÜZERİNDEN

Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. İkinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. İlkelerimiz yazılı olacak, kamuoyu ile paylaşacağız, ilkeler üzerinden hareket edeceğiz.”

CHP’YE DİJİTAL DOĞUM GÜNÜ

◊ CHP’nin 97 kuruluş yıldönümü kutlamaları, salgınının yeniden artması nedeniyle, dijital ortama taşındı. Yeni programa göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet bugün sabah 09.30’da Anıtkabir’de olacak. (◊ ANKARA)