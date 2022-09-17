Türkiye güvenilir bir ortak

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Basın toplantısında Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye geniş yer ayıran Putin, “Tahıl anlaşmasıyla ilgili Türkiye’den çok önemli sinyal aldık. Tarım ve gıda ürünleri şirketlerimiz, mallarını dünyaya Türkiye üzerinden taşıyabilecek. Türkiye, özellikle tahıl koridoru anlaşmasında oynadığı kilit rolle bizim açımızdan güvenilir partner sayılıyor. Böylece Rus gıda ürünleri Türkiye üzerinden Asya, Latin Amerika ve Afrika’ya ulaştırılabilir” dedi. Putin ayrıca, Türkiye’nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25’ini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandığını söyledi.

ERDOĞAN’IN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ

Erdoğan ile Ukrayna krizini de enine boyuna ele aldıklarını vurgulayan Putin, “Türkiye Cumhurbaşkanı uzun süreden beri, beni sürekli Zelenski (Ukrayna Lideri) ile buluşturmak istiyor. Böyle bir görüşmede pozitif ivme yakalanacağını düşünüyor. Türkiye liderinin ihtilafın sonlandırılması çabalarını takdir ediyoruz. Ancak ikili zirvenin yapılabilmesi için her iki tarafın bunu kabul etmesi gerek. Biz Rusya olarak görüşme masasından hiçbir zaman kaçmadık. Bir ara müzakerelerde ciddi ilerleme kaydedildi. Sonra Zelenski aniden Rusya ile görüşecek hiçbir konusu bulunmadığını ve krizi savaş meydanlarında çözmek istediklerinden söz etmeye başladı. İstemiyor ve görüşmeye hazır değilse biz de can atmıyoruz.” dedi.

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Şi Cinping

Erdoğan ile ele alınan bir diğer konunun Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Santralı olduğunu da hatırlatan Putin, son aylarda Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında yaşanan pürüzlerin bertaraf edildiğini ve dört reaktörden ilkinin planlandığı gibi 2023 yılında devreye gireceğini belirtti.

İbrahim Reisi

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, zirvede Putin’in yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya gelerek başbaşa görüşmeler gerçekleştirdi.

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Narendra Modi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye uçmadan önce bir Twitter mesajı da paylaştı. Erdoğan mesajında, “Şanhay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi’nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz” satırlarına yer verdi.