Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Demirören Medya'ya 7 ödül

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 64. verilen 'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. TGC'nin Fatih'te bulunan binasında düzenlenen organizasyonda 'Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet' kategorilerinde, başarılı bulunan haberleriyle ödül kazanan basın mensuplarına ödülleri, törenle takdim edildi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'in sunduğu töreni, birçok basın mensubu ve sektör yöneticisi de takip etti. Törende 43 ödül sahiplerini bulurken Demirören Medya'dan 7 kişi ödüle layık görüldü. Törende depremde hayatını kaybeden 33 gazeteci de anıldı.

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'BİZE GAZETECİLİĞİN BİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYORLAR'

TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Bu yarışmaya katılan arkadaşlar, her durumda, her koşulda halkı haberle buluşturmak, haberin serbest dolaşımına katkıda bulunmak için uğraş veriyorlar. Kendi haberleriyle bunu yaparken, gerçekten bizi de gururlandırıyorlar. Bugün de 43 arkadaşa ödül ya da övgülerini, plaketlerini vereceğiz. Onları kutluyorum, hepsine çok teşekkür ediyorum. Gazeteciliğin bitmediğini, gazeteciliğin ölmediğini bize kanıtlıyorlar" ifadelerini kullandı.

DHA MUHABİRLERİ ÖDÜL ALDI

Demirören Haber Ajansı muhabirleri de 'Basın' kategorisi, 'Toplum Haber' dalında ödülü almaya hak kazandı. DHA Bursa muhabirleri Semih Şahin ve Muammer İrtem, 24 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan 'Boşaltılmak istenen evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu' başlıklı haberiyle ödülü kazandı. Hürriyet Gazetesi'nden Selahattin Sönmez, 'Bari Siz Yapmayın' fotoğrafı ile, Selçuk Selman Özger 'Birinci Sayfa' düzeni ile, Milliyet Gazetesi'nden İbrahim Ersoy Diyar 'Birinci Sayfa' düzeni ile, Murat Akkuş 'İç Sayfa' düzeni ile, Çiğdem Yılmaz, 'Yüksek Şüphe' haberiyle, Posta Gazetesi'nden Meltem Kara Söyleyenoğlu ise 'Konutta maliyet oyunu/dönüşümde müteahhidin maliyet oyunu' haberiyle ödüle layık görüldü.

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'BİZİM İÇİN BURUK BİR ÖDÜL OLDU'

Türkiye'nin en çok konuştuğu haberlerden birine imza atan DHA Bursa muhabiri Semih Şahin, haber için girdikleri evde büyük bir dramla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Öncelikle bizleri bu ödüle layık gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Seçici Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Bizler içinde gerçekten buruk bir ödül oldu. Böyle bir haberle ödül alacağım aklıma gelmezdi. Bir çöp eve girdik, haber çekmek için girmiştik ama biz büyük bir dramla karşılaştık. Çünkü, biz çekim yaparken 5 dakika dayanamadığımız bir evde 9 yaşında bir kardeşimiz 1,5 sene yaşamak zorunda kalmıştı" dedi. Birilerinin hayatına dokunmanın çok güzel olduğunu vurgulayan Muammer İrtem ise, "Ben 20 yaşımda zorla DHA'nın kapısından girmiştim gazeteci olacağım diye ve bu 8 yılın sonunda aslında aynı kapıdan ödül almak büyük bir onur verici. Birilerinin hayatlarına dokunmak çok önemli. Özgür bir dünyada, daha özgürce mesleğimizi yaptığımız, herkesin hayatına dokunduğumuz bizimle olur" diye konuştu.

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ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kurul'u tarafından ödüle layık görülen isimler ise şöyle:



TV Haber Ödülü: Ferit Demir Halk TV'de 21 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan "İliç'te siyanür sızıntısı' başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. TV Haber Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Ela Sezen ve Bilal Söyleyenoğlu'nun Haber Global'de 29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan "50 kişiye bir emlakçı düşüyor" başlıklı haberini övgüye değer gördü. TV Haber Araştırma Ödülü: Gülşah İnce Fox TV'de 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde yayınlanan "Cumhuriyet fabrikaları" başlıklı araştırması nedeniyle ödüle değer bulundu. TV Haber Araştırma Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Öznur Karslı Çetiner'in Habertürk TV'de 12 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan 'EYT'nin isim annesi' başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü. TV Haber Program Ödülü: Melike Şahin-Cumhur Çatkaya NTV'de 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Güncel Dosya-Can Pahasına haber programıyla ödüle değer bulundu. TV Belgesel Ödülü: Neslihan Semerci TRT'de 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan "Müzikli bir göç masalı" başlıklı belgeseli nedeniyle ödüle değer bulundu. TV Belgesel Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Yağız Şenkal- Bahattin Demir- Cansan Kudu'nun NTV'de 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan "Ruanda Afrika'nın yükselen yıldızı" başlıklı belgeselini övgüye değer gördü.TV Kültür Sanat Ödülü: Hilal Zahide Güçlü KRT'de 12 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan "Şehir Işıkları: Bir Ömür Arif Keskiner" başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. TV Kültür Sanat Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Murat Özer'i TRT Müzik'te 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan "Heybemdeki Türküler" başlıklı programıyla övgüye değer gördü. TV Spor Programı Ödülü: Ertuğ İlhan TRT Spor'da 13 Ekim-28 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan "Unutulmaz "(Halil Mutlu ve Ahmet Ayık)" adlı spor programı ile ödüle değer bulundu. TV Spor Programı Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Deniz Girginkoç Nazik'i TRT Spor'da 19 Ekim-2 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan "Dünya Kupası hikâyeleri" programı ile övgüye değer gördü. TV Kamera Çalışması Övgü: Seçici Kurul Uğur Tüney'i 24 TV'de 6 Mart 2022 tarihinde yayınlanan "Bombardıman paniği" çalışmasıyla övgüye değer gördü. Radyo Ödülü: Adnan Bostancıoğlu NTV Radyo'da 4 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan "Köşedeki kitapçı: Turgut Uyar 95 yaşında" programıyla ödüle değer bulundu. Siyasal Haber Ödülü: İsmail Arı Birgün Gazetesi'nde 4 Eylül, 18-28 Kasım ve 11 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Bakan Varank ile ilgili" başlıklı haberleri ile ödüle değer bulundu. Sağlık Haber Ödülü: Dilek Yaman Demir, Sabah Gazetesi'nde 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Hastanede Dehşet" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Toplum Haber Övgü: Seçici Kurul ayrıca Dilan Esen'i Birgün Gazetesi'nde 21 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Çocuk evinde çocuk anneler!" başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. Kültür Sanat Magazin Haber Ödülü: Kadir İncesu Evrensel Gazetesi'nde 8 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bir kitap ile bir kilo peynir arasında kalmak" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Köşe Yazısı Ödülü: Arif Kızılyalın Cumhuriyet Gazetesi'nde 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Vakıf görünümlü tekke ve zaviyeler" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. İç Sayfa Düzeni Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Barış Can Sarıkaş'ın Birgün Gazetesi'nde 20 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Kupaların Kupası başlıyor" sayfasını övgüye değer gördü. Karikatür Ödülü: Seçici Kurul, TGC Yönetim Kurulu'nun önerisi olan Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği'nin 8. maddesinin c fıkrası uyarınca karikatür sanatına verdiği emeği dikkate alarak Musa Kart'ı Karikatür dalında ödüle değer buldu. Fotoğraf Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Leyla Koç Üzüm'ün Birgün Gazetesi'nde 10 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Feminist İsyan: Sokaklardan birbirimizden vazgeçmeye niyetimiz yok (Mor Çerçeve)" fotoğrafını övgüye değer gördü. İnternet alanında ödüle layık görülenler; Haber Ödülü: Mesude Erşan 11 Ağustos 2022 tarihinde diken.com.tr 'de yayınlanan “Üreme ve cinsel sağlık hizmetleri yasada var, pratikte yok!" başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer bulundu. Haber Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Akın Bodur'un 3 Kasım 2022 tarihinde Gazete Durum'da yayınlanan “Tarlalar krom zenginleştirme tesisine dönüştürülecek" başlıklı haberini övgüye değer gördü. Röportaj Ödülü: Seyhan Avşar 21 Haziran 2022 tarihinde halkTv.com 'da yayınlanan “Bir Aktroll'ün İtirafları" konulu röportajı nedeniyle ödüle değer bulundu. Özgün Köşe Yazısı Ödülü: Atilla Türker 3 Ekim 2022 tarihinde ajansspor.com'da yayınlanan “Beşiktaş'ta boru davası" başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer bulundu. Özgün Köşe Yazısı Övgü: Seçici Kurul ayrıca, Cengiz Erdinç'i 28 Nisan 2022 tarihinde kisadalga.net'de yayınlanan “Sararmış Bir Aile Fotoğrafı" başlıklı köşe yazısı nedeniyle övgüye değer gördü. Nezih Demirkent Özel Ödülü ise, Çiğdem Toker'e verildi. Kadın Haberi Ödülü: Yaren Çolak'ın hazırladığı Birgün Gazetesi'nde 29 Temmuz 2022'de yayımlanan “Kadınlar Gerici Baskılara Karşı İsyanda - Rejimler Farklı Mücadeleler Benzer" başlıklı röportajına, Işıl Açıkel'in hazırladığı 1 Nisan 2022'de ATV haberde yayınlanan “Esma Aba'nın Mucize Kurtuluşu" adlı haberine, Çiğdem Yılmaz'ın hazırladığı ve 23 Ocak 2022'de Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan “Yüksek Şüphe" adlı haberine 2022 Kadın Haberi Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.