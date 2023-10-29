Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Siyasilerden Cumhuriyet Bayramı mesajları

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Cumhuriyet’in 100. yaşını kutlayan Türkiye’de siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı. Bakan ve siyasilerin 29 Ekim mesajları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim paylaşımında "Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

100 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin ilanıyla milletimizin kaderi değişmiş, bağımsız bir yönetimin temeli atılmıştır.

Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklara rağmen Türk Milleti’nin verdiği emsalsiz mücadelenin, örnek vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyimizi feda edebilme anlayışına sahip olduk ve demokrasimize sahip çıktık. Bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz.

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Cumhuriyetimizi bize emanet eden şehit ve gazilerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı’na giriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için durmadan çalışacağız.

Cumhuriyetin 100. Yılı’nı kutlamanın gururunu gönülden paylaşıyor, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere!

'CUMHURİYETİMİZİN 100. YAŞI KUTLU OLSUN'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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BAKAN GÜLER'DEN 100. YIL MESAJI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, millî ve manevi değerlerini korumak için kahramanlıkla ve fedakârlıkla başlattığı Millî Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Asil milletimiz, bir asır önce istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla destansı bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır.

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29 Ekim, kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı:



Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,



Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde asil milletimizin; vatanını, bayrağını, istiklalini, millî ve manevi değerlerini korumak için… pic.twitter.com/8nMyBYFBSh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2023

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: MİLLETİMİZİN REFAHI VE HUZURU İÇİN DAİMA İLERİ DİYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı vurguladığı mesajında, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün milli birlik ve beraberliğimizin, toplumsal dayanışmamızın en özel, en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu bayram Türkiye’nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu gibi aynı zamanda millet olarak topyekûn hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı’nın da başladığı bir tarihtir. Yüz yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç mesajında adalet ve hukuk alanında kararlılık vurgusu yaparak, “Adalet ve hukuk alanı başta olmak üzere her alanda aynı kararlılıkla adımlarımızı atıyor, güçlü aile ve güçlü toplum için önce insan diyoruz. İstikrarlı kalkınma hamlelerimize kesintisiz devam ediyor dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hazırlayacağımız özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil Anayasayla Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Adalet Bakanı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığı mesajda, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” denildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, paylaştığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Cumhuriyetimiz 100. yaşında

Bir asır önce temelleri atılan Cumhuriyet’in ışığında #TürkiyeYüzyılı’nda da üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU:

İstiklal, istikbal biziz…

Ulaştıran, örnek olan, tarihe damga vuran "efsane"yiz...

Nice yüz yılları kucaklayacak olan Türkiye'yiz!

Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 29 Ekim mesajı ise şu şekilde oldu:

Kimsesizlerin kimsesi, mazlumların umudu Türkiye Cumhuriyeti 100 YAŞINDA!

Son büyük Türk devletinin ikinci yüzyılını #TürkiyeYüzyılı yapmak ve mazlum halklara umut olmaya devam etmek için var gücümüzle çalışmaya kararlıyız.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sıkıya sarılan bir çınar, diğer yandan her alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlet.

Bu büyük mirasın emanetçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirerek onu taçlandıracağız.

Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklâl Harbimiz’in zafere ulaşmasında vazife üstlenen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Başladı Türkiye Yüzyılı!🇹🇷