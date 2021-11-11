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Türkiye Başak Cengiz'e ağlıyor! Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı

#Başak Cengiz#Kadın Cinayeti#Can Göktuğ Boz
Türkiye Başak Cengize ağlıyor Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı

Ataşehir'de 28 yaşındaki Başak Cengiz yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla vahşice öldürüldü. Can Göktuğ Boz, ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi. Başak Cengiz'in ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. Siyasilerden sanatçılara birçok kişi sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

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Ataşehir'de vahşice katledilen Başak Cengiz'in arkadaşı Hasan Azad Ok adlı sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, "Canım arkadaşım. Evlenme teklifi aldığın sonraki gündü. Kabullenemiyorum böyle bir ölümü. Hiç bir şey yokken tanımadığın biri tarafından öldürülmek. Çok çok zoruma gidiyor. Kafayı yedirtiyor insana. Bu ölüm senin gibi neşeli bir insana hiç yakışmadı. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Hasan Azad Ok, "Bir hiç uğruna gitti arkadaşım. Kabul etmek istemiyorum. Çok zoruma gidiyor. Akli dengesi olmayan bir insan tek başına evde yasamaz yasayamaz! Keyfi yapılan bir cinayettir bu. Akli dengesi yok diyemezsiniz." dedi.

Türkiye Başak Cengize ağlıyor Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Başak kızım… Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Kadınları canilerin açık hedefi yapan bu adaletsiz düzen değişmelidir. Mimar Başak Cengiz 28 yaşında, hayatının baharında bir evladımızdı. Onu hayattan, sevdiklerinden ruh hastası bir cani kopardı. Kızımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: Canice zihniyete lanet olsunAK Parti Sözcüsü Çelik: Canice zihniyete lanet olsunHaberi görüntüle

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Vefat haberiyle yüreğimizi yaralayan #BaşakCengiz kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki; artan şiddet-cinayet vakaları artık kitlesel bir sorun haline dönüşmüş ve ciddi manada toplumsal huzurumuzu tehdit etmektedir. Bu olayların önüne geçmek için hep birlikte ve de hemen harekete geçmeliyiz. Bu konuda adım atmak için geç kaldığımız her dakika, bir başka insanımızın daha hayatını kaybetme veya onarılamaz zararlar görme ihtimali söz konusudur. Bugün adalet, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere, ‘toplumsal cinnet’ hâlinin son bulması için bütüncül politikalar geliştirmek bir tercih değil; zorunluluktur.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: "Erkek gibi savunamaz diye bir kadını seçtim" diyen zihniyet ve onu besleyen toplumsal algı dönüşmeden bu trajedi bitmeyecek. Başak Cengiz hayatının baharında bir kardeşimizdi. Onu sevdiklerinden ruh hastası bir cani kopardı. Acılı ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Başak Cengiz, sokak ortasında samuray kılıcıyla katledildi ve cani ifadesinde bu cümleleri kullandı: "Birini öldürmeyi planladım, düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm" Artık yeter!

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Mimar Başak Cengize acı vedaMimar Başak Cengiz'e acı vedaHaberi görüntüle

Müge Anlı: 1 aylık eğitim için Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, sokak ortasında samuray kılıcıyla katledildi. Başak Cengiz 'i öldüren katil erkek Can Göktuğ Boz, tutuklandı. Katil ifadesinde "Kadın öldürmek daha kolay olduğu için bunu tercih ettim" dedi.

Tarkan: Kadınlarımızı korumak için bir türlü harekete geçmeyen yetkililer bu cinayetlerden kendilerinin de sorumlu olduklarını düşünüyorlar mı acaba? Hukuk bu canilere hak ettiği cezaları ne zaman verecek? Yetkililer bu cinayetlerin önüne geçecek yasaları ne zaman çıkaracak? Daha kaç kadının kurban edilmesi bekleniyor? Bu topraklarda kadının acısı ne zaman dinecek? Ülkemiz bu utancından ne zaman kurtulacak?

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Yekta Kopan: Öfkeli ve üzgünüm! Ankaralı bir mimar, genç bir kadın. Başak Cengiz eğitim için İstanbul'a geliyor. Ve bir manyak tarafından samuray kılıcıyla öldürülüyor. Cani herif ifadesinde "Birini öldürmeyi planladım, kadın direnemez diye onu öldürdüm" diyor.

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#Başak Cengiz#Kadın Cinayeti#Can Göktuğ Boz

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