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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Başak Cengiz' paylaşımı: Canice zihniyete lanet olsun

#Ömer Çelik#Kadın Cinayeti#Başak Cengiz
AK Parti Sözcüsü Çelikten Başak Cengiz paylaşımı: Canice zihniyete lanet olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Ataşehir'de kılıçla saldırıya uğrayan mimar Başak Cengiz'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun." ifadelerini kullandı.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, karşı karşıya olunan gaddarlık ve cinayeti tarif edecek kelime bulamadıklarını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır. Başak Cengiz'e rahmet diliyoruz. Bu cinayeti işleyene ve ait olduğu canice zihniyete lanet olsun. Bir kadını sadece masum ve savunmasız olduğu için hedef aldığını söyleyen canice bir zihniyetle karşı karşıyayız. Toplumumuzun her bir zerresi bu canice zihniyetle, eğitim, hukuk ve bilinçlenme yoluyla mücadele etmelidir. Bu canice zihniyeti oluşturan her şeye ve bu zihniyetin hayatımızda dolaşan her bir ipucuna karşı bilinçlenme seferberliği ile hareket etmeliyiz. 

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"KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI SEFERBER OLMAMIZIN VAKTİ GELMİŞTİR"

"Toplumsal olarak kadın cinayetlerine karşı seferber olmamızın vakti gelmiştir ve dahi geçmektedir. Bugün insanlık namına, kadınlarımız adına Başak Cengiz'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yürek kanatan bir acımız var. Her türlü ayrılığı gayrılığı bir kenara bırakarak insanlık namına topluca duyarlılık göstermeliyiz. Gelin tüm canlarımız için yüreklerimizi ortaya koyalım ve kadın cinayetlerine karşı daha güçlü şekilde 'yeter' diyelim, 'dur' diyelim. Bir bilinçlenme seferberliği için toplumumuzun her bir zerresine ve tüm yüreklere ihtiyacımız var."

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#Ömer Çelik#Kadın Cinayeti#Başak Cengiz

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