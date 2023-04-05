Türkeş’in kabrine ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş’in anıtmezarında dua okudu. Duaların ardından Erdoğan, Türkeş’in kabrine kırmızı - beyaz karanfiller bıraktı. Ziyarette AK Parti ve MHP’li isimler de yer aldı. Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıtmezardan ayrıldı.

BAHÇELİ DE ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ölümünün 26’ncı yıldönümünde partisinin kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş’in mezarını dün sabah saatlerinde ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş’in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.