Türk üniversitelerinin ‘sürdürülebilir kalkınma’ başarısı! İTÜ ilk 100’de

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Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Sıralaması için 2023 yılının sonuçlarını açıkladı. Sıralama için ‘17 dünya sorunu’ ile ilgili çalışmalar değerlendirilirken, üniversitelerin araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim düzeyleri ile toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldü. İTÜ listede 58’inci oldu. Türkiye’den 79 üniversite, sıralamada kendine yer buldu.

REKTÖR: ÖNCÜ ROL

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ’nün 250. yılında elde ettiği bu başarı, gelecek dönemlerde de üniversitemizin tüm dünyada öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğinin göstergesidir” dedi. THE Baş Bilgi Sorumlusu Phil Baty de sonuçları “Türk üniversitelerinin genel sıralamada 58’inci sırada, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 15’inde ilk 100’de olduklarını görmek gerçekten harika. Aynı zamanda genel kategoride ikinci en çok üniversiteye sahip ülke. Bütün bunlar, o kurumların ve ülkenin bu kritik öneme sahip hedefleri ne kadar ciddiye aldığının açık bir kanıtı” diye yorumladı.

2030 AMAÇLARI

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Türk üniversiteleri 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 15’inde ilk 100’de yer aldı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası çerçevesinde 2015 yılında belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı sırasıyla yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve amaçlar için ortaklıklar olarak sıralanıyor.

Sıralamada Avustralya Batı Sydney Üniversitesi birinci oldu. İkinci sırada İngiltere’den Manchester Üniversitesi yer alırken, onu Kanada’daki Queens Üniversitesi takip etti.

LİSTEYE GİRENLER

115 ülkeden 1705 üniversitenin bulunduğu Genel Etki Sıralaması’nda Türkiye’den ilk binde yer alan kurumlar şöyle:

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İstanbul Teknik Üniversitesi: 58

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 101–200

Abdullah Gül Üniversitesi: 101–200

Hacettepe Üniversitesi: 201–300

Yıldız Teknik Üniversitesi: 201–300

Erciyes Üniversitesi: 301–400

Özyeğin Üniversitesi: 301–400

Sakarya Üniversitesi: 301–400

Bahçeşehir Üniversitesi: 401–600

Boğaziçi Üniversitesi: 401–600

Dokuz Eylül Üniversitesi: 401–600

Kadir Has Üniversitesi: 401–600

Selçuk Üniversitesi: 401–600