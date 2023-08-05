Türk Tarih Kurumu’na yeni başkan

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1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı’na, 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.