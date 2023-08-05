×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Türk Tarih Kurumu’na yeni başkan

Güncelleme Tarihi:

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Türk Tarih Kurumu#Prof. Dr. Yüksel Özgen
Türk Tarih Kurumu’na yeni başkan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. 1971 yılında Çorum’da doğan Yüksel, ilk, orta ve lise öğrenimlerini burada tamamladı.

Haberin Devamı

1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı’na, 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Türk Tarih Kurumu#Prof. Dr. Yüksel Özgen

BAKMADAN GEÇME!