Türk Müziği buluşması

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Sergi gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında gençlerin yanı sıra Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin yer aldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sergi gezisinde hazır bulundu.

SIKIYSA DAMARDAN YAPIN: Erdoğan ve ziyaretçiler Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde “Deniz Üstü Köpürür” şarkısı ile sürpriz bir flashmob gösterisi yapıldı. Erdoğan’ın şarkıyı seslendiren sanatçılara “Müslüm Baba ile ilgili ne yapıyorsunuz” demesi salondakileri güldürdü. Erdoğan daha sonra, “Hadi görelim bakalım sıkıysa damardan yapın” diye konuştu.

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BİR NUMARA BENİM: Sohbette spor konusu açılınca bakanlarla haftada iki kez basketbol maçı yaptığını belirten Erdoğan, “Skorer noktasında bir numara benim” dedi.