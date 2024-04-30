Türk mutfağının 4 yeni misafiri

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JAPON BİBERİ

- (Zanthoxylum Piperitum): Yapılan literatür incelemelerinde, taze veya kurutulmuş meyve ve tohumlarının baharat olarak kullanıldığı, buna ek olarak ham veya olgun meyvelerinin özellikle Japon ve Kore mutfağının önemli çeşni bileşenlerinden olduğu tespit edildi. Bu bitki aromatik, yaprak döken, dikenli bir çalıdır. Bitkinin yaprakları geleneksel tıp alanında da yerini almış durumda. Japon biberi bir antioksidan olduğu kadar bir antibakteriyel ajandır. Antioksidanlar bu serbest radikalleri temizler ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Cildi aydınlatabilir, kolajen üretimini uyarabilir, cildi daha sağlıklı ve genç hale getirebilirler.

KRAL MEYVESİ LİÇİ

- (Litchi Chinensis): Antikanserojen bitkinin bütün meyvesinin kan şekeri seviyesini düşürebildiği, bazı ilaçlarla birlikte kanama riskini artırabileceği, kalp hastalıklarında kullanılan ilaçlarla etkileşime girebileceği, fazla miktarda tüketildiğinde ise alerjik reaksiyonlara neden olabileceği tespit edildi. Çin’in güneyinde yetişen bir meyve. Kral meyvesi olarak da anılan meyve, geçmişte Çin’de vergi olarak da halktan toplanmış. Çin dışında Hindistan, Vietnam, Filipinler, İsrail, ABD ve Endonezya’da da yetişiyor. Türkiye’de ise şu anda yalnızca Mersin’de yetiştiriliyor. Liçi, kışın serin ancak dondan korunaklı yağışlı bir iklim, yazın ise sıcak ve nem ister. Yetişkin bir liçi ağacı en fazla -4 dereceye kadar olan soğukları tolere edebilir.

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KUTSAL FESLEĞEN

- (Ocimum Tenuiflorum): Bitkinin taze veya kurutulmuş yapraklarının bitki çayı olarak kullanıldığı, klinik çalışmalarda herhangi bir yan etkiye sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanılmaması, ayrıca uçucu yağı ve aromatik suyunun geniş kullanımının olduğu tespit edildi. Bildiğimiz fesleğen ile benzer özellikler taşır. Anavatanı Hint Yarımadası’dır. Aromatik ve çok yıllık bir bitki olan kutsal fesleğen, geleneksel tıp ve Hindistan’da dini ritüellerde de yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra uçucu yağ olarak da yetiştiriliyor. Kış soğuklarıyla arası iyi olmayan bitki küçük bir çalı şeklinde gelişir ve dalları oldukça serttir. Bu bitkinin boyu ise bakımına ve bulunduğu şartlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Doğru bakım yapıldığında ve uygun bir toprakta yetiştirildiğinde boyu bir metreyi dahi bulabilir. Yaprakları oval ve kenarları hafif dişlidir. Dallarında ise tüyler vardır.

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KARABUĞDAY FİLİZİ

- (Fagopyrum Esculentum): Karabuğdayın çimlenme sonucu elde edilen filizleri gıda olarak kullanılabiliyor.