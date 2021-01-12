Türk mutfağı dünyaya açılıyor

Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı (TGA), Şef Somer Sivrioğlu’nun “Türk Mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak değil. İlk 10’da sayılmaz” sözleriyle başlayan “Türk mutfağını nasıl tanıtırız?” tartışmasına yönelik tanıtım çalışmalarına başladı. “Turkeylicious” adıyla yapılan çalışmalarda ünlü şeflerle tanıtım filmleri hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2020 yılını gastronomi yılı ilan ettiklerini ve 2023 hedefleri doğrultusunda da gastronomi rotalarının belirlenmesi çalışmalarına devam edileceğini açıklamıştı. Turizmde Türk mutfağından etkili bir biçimde yararlanabilmek için düzenlenen çalıştayın ardından da TGA tanıtım çalışmalarını başlattı. Bakan Ersoy’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı TGA, bu doğrultuda ünlü şefler Pelin Dumanlı, Refika Birgül, Şemsa Denizsel ve Fatih Tutak’ın yemek tariflerini anlattığı videoların yanı sıra, cacık ve menemen tarifinin olduğu iki ayrı tanıtım filmini de hazırladı. Ayrıca İstanbul’a da ayrı bir vurgu yapılarak, “İstanbul Delicious” adıyla 30 saniyelik bir video da hazırlandı.

MENEMEN SOĞANSIZ CACIK SARIMSAKLI

“İstanbul Delicious” videosunda İstanbul’dan manzaralarla birlikte klasikleşen Türk lezzetlerinin görüntüsüne yer verildi. Menemenin tanıtım videosunda yemeğin malzemeleri üç domates, iki yeşil biber, iki yumurta, taze maydanoz, kuru dağ kekiği, tuz, kara biber, kırmızı biber ve zeytin yağı olarak tanıtıldı. Bakanlığın tanıtım filminde, menemenin “soğanlı mı, soğansız mı” yapılacağı tartışmalarına karşın soğan kullanmayarak da tercihini belli ettiği görüldü. Cacıkta ise iki bardak yoğurt, dağ kekiği, kuru nane, iki diş sarımsak, zeytinyağı, dereotu ve salatalık kullanıldı.

LEVREK VE ENGİNARLI TARİFLER PAYLAŞILDI

Şef Fatih Tutak “fırında levrek”, Pelin Dumanlı “ızgarada balık”, Refika Birgül “karnabahar iskender ve et döner”, Şemsa Denizsel ise “zeytinyağlı enginar” tariflerini kısa videolarla paylaştılar. Gastronomiyi ön plana çıkarmak adına videoları hazırladıklarını belirten Ajans, “Ünlü şeflerimiz Pelin Dumanlı, Refika Birgül ve Fatih Tutak ile hazırladığımız videolar milyonlarca kez izlendi. Marka takip raporlarında ‘Turkish Food’ etiketi Twitter mention’ları arasına girdi” açıklamasında bulundu.