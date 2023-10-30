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Türk Kızılayı'ndan Gazze'de vurulan depoya ilişkin açıklama

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#Türk Kızılayı#Depo#Gazze
Türk Kızılayından Gazzede vurulan depoya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 18:57

Türk Kızılay'ı, Gazze’de Filistin Kızılay'ına ait bir insani yardım deposunun ağır hasar aldığını duyurdu. Açıklamada, "Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılay'ına ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Gazze’de Türk Kızılayı'na ait bir deponun bulunmadığı belirtilen açıklama şöyle:

“Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır. Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiperane çalışan Filistin Kızılay'ı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

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AFAD DA AÇIKLAMA YAPTI

AFAD da vurulan binanın AFAD’a ait olmadığını ve Gazze’de AFAD’ın deposu olmadığı belirterek şu ifadeleri kullandı:

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“Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır.”

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#Türk Kızılayı#Depo#Gazze

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