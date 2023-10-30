İsrail'in yaptığı 4 ölümcül hata! 'Kimse Netanyahu'yu uyandıracak kadar ciddi olduğunu düşünmedi'

Haberin Devamı

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği şok saldırıya tamamen hazırlıksız yakalanan İsrail'de eleştiri okları istihbarat birimlerine yönelmiş durumda.

ABD'li New York Times gazetesi, 'Hamas'ın savaşa girmeye niyeti olmadığına' ikna olan İsrail istihbarat ve ulusal güvenlik yetkililerinin o gece Hamas cephesindeki hareketliliği fark ettiğini ancak bunu bir 'gece tatbikatı' olarak düşündüklerini iddia etti.

Yetkililerin Hamas'ın el telsizlerindeki trafiği dinlemesi durumunda sonucun çok daha farklı olabileceğini öne süren NYT, İsrail'in Hamas'ı takip eden 8200 biriminin Hamas üyelerinin telsiz trafiğini dinlemeyi bir yıl önce bıraktığını, çünkü bunu bir vakit kaybı olarak gördüklerini yazdı.



Haberin Devamı

İç istihbarat servisinden Ronen Bar'ın İsraillli komutanlarla Hamas cephesindeki hareketliliği tartıştığını ve bunun 'küçük çaplı bir saldırı' olduğunu düşünerek 'Tequila' ekibini İsrail'in güney sınırına konuşlandırdığını yazan gazete, "Saldırının neredeyse başlangıcına kadar hiç kimse durumun Başbakan Benjamin Netanyahu'yu uyandıracak kadar ciddi olduğuna inanmıyordu." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'nun en büyük askeri güçlerinden biri olan İsrail'in istihbarat toplama aşamasında başarısız olduğunu ve Hamas tehdidini hafife aldığını yazan NYT, Hamas üyelerinin söz konusu saldırı için bir yıl öncesinden hazırlanmaya başladıklarını vurguladı.



İsrailli, Arap, Avrupalı ve Amerikalı yetkililerle görüşen gazete,dikkat çeken analizinde gelinen noktanın peş peşe yapılan hataların bir sonucu olduğunu vurguladı ve bunları 4 madde halinde sıraladı:

1- İsrail Başbakanı Netanyahu iç politikalarının neden olduğu siyasi kargaşanın ülkenin güvenliğini zayıflattığı ve İsrail düşmanlarını cesaretlendirdiği konusunda uyarıldı ancak politikalarında geri adım atmadı.

Haberin Devamı

2-İsrailli yetkililer Hamas'ın oluşturduğu tehdidi yıllarca yanlış değerlendirdi. NYT'ye isminin açıklanmaması koşulu ile konuşan 5 kaynak, İsrail istihbaratının resmi raporlarındaki değerlendirmenin 'Hamas'ın İsrail'in yıkıcı bir yanıt vereceği bir saldırı ile ilgilenmediği yönünde' olduğunu belirtti.

3-Başbakan Netanyahu ve üst düzey yetkililerinin, İsrail için en büyük tehdidi İran ve Hizbullah olarak görmesi dikkatleri Hamas'tan uzaklaştırdı.

4- ABD son yıllarda Hamas hakkında istihbarat toplamayı büyük ölçüde bırakmış ve Hamas'ın İsrail'in idare edebildiği bölgesel bir tehdit olduğuna inanmıştı.



Haberin Devamı

Hamas'ın şoke eden saldırısı sonrası üst düzey birçok isim hatalarını kabul ederken Başbakan Netanyahu kendini Hamas konusunda uyarmadıklarını belirterek sorumluluğu ordu ile istihbarat servislerine yükledi.

Yaptığı açıklama savaş kabinesi de dahil birçok kesimden tepki görünce geri adım attı ve sosyal medya hesabından özür diledi. Ancak geç gelen özür eleştiri oklarının önüne geçemedi.

NETANYAHU'NUN LİDERLİĞİNE YÖNELİK KAYGILARI GÜÇLENDİRDİ

New York Times gazetesinde yer alan analize göre, ülkenin 75 yıllık tarihindeki en kötü krizlerden biri sırasında yapılan talihsiz açıklama Netanyahu'nun liderliğine ilişkin kaygıları güçlendirdi.