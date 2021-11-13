‘Türk Keneşi’nin İstanbul çıkarması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) “Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler” teması altında düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde konuştu. Tarihi kararlara imza atılacak zirvenin, ülkeleri ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, dönem başkanlığının devralındığı Azerbaycan’ı, salgına rağmen yürüttükleri başarılı çalışmalar için tebrik etti ve özetle şunları söyledi:

TİCARET HACMİMİZ ARTMALI

“Siyasi ve toplumsal dayanışmada olduğu gibi iktisadi ve ticari işbirliğini de müşterek adımlarla çeşitlendirmek ve güçlendirmek durumundayız. 21 milyar dolar düzeyinde seyreden toplam ticaret hacmimiz, dünyanın geri kalanıyla olan toplam ticaret hacminin sadece yüzde 3’üne tekabül ediyor. ‘Dilde, fikirde, amelde birlik’ anlayışıyla bu rakamın yüzde 10’lara taşınması gerek. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle arttırmalıyız. Ülkelerimiz arasındaki ticaretin önündeki tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Bu maksatla Ticareti Kolaylaştırma Strateji Belgesi’nin imzalanmasına özellikle önem veriyorum.

NAHÇIVAN KORİDORU HAYATİ

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Ancak kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı bir şekilde bağlanamazsak, istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Bu doğrultuda, Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması’nı bir an önce imzalamalıyız. Böylelikle, Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridor başta olmak üzere, aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı da bu anlamda hayati nitelik arz ediyor. Bölgenin transit ve lojistik merkez olma konumundan şüphesiz hepimiz istifade edeceğiz.

SİVİL KORUMA MEKANİZMASI

Yaz aylarında yaşadığımız büyük yangınların söndürülmesinde bizimle dayanışma gösteren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Doğal afetlerle mücadele noktasında da işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak bu amaçla arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere ‘Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması’ kurulmasını teklif ediyoruz. Terör örgütleriyle ortak mücadele de gündemin önemli unsurlarından biri olmalı. PKK-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere, terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda işbirliğimizi arttırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz.”

TEKNOFEST SENEYE AZERBAYCAN’DA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Karabağ Zaferi dolayısıyla Türk Konseyi adına ‘Türk Dünyası Ali Nişanı’nı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e takdim etti. Erdoğan TEKNOFEST’in önümüzdeki yıl Azerbaycan’da yapılacağını da duyurdu.

KKTC’Yİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Erdoğan, “Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum” dedi.

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YENİ ADI: TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Kurumsallaşmasını geliştiren, bölgesinde ve ötesinde itibarını arttıran konseyimizin adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştiriyoruz. Tabii bu tarihi değişikliğin sadece sözde kalmaması, fiiliyata da dönüşmesi gerekiyor. Bugün değerli katkılarınızla hazırlanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi’ni uygulamaya alacağız. Bu belge, ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek; barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak ‘akıllı şehirlere’ dönüştürmeliyiz. Teşkilat olarak bu konularda ortak politikalar geliştirmeli ve dijital dönüşüme liderlik etmeliyiz.

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121 MADDELİK BİLDİRİ



Zirvenin ardından 121 maddelik ‘Kardeşlik bildirisi’ imzalandı. Bildiride Kıbrıs sorununda Ada’daki gerçekler temelinde adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme varılması; Kıbrıs halkının TDT faaliyetlerine katılmaya davet edilmesi yer aldı. Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridorunda taşımacılığı kolaylaştıracak “Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması”nın nihai hale getirilmesi de kararlaştırıldı.

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TEKNEDE SICAK SOHBET

Konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi’nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na tekneyle gitti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov teknede sohbet etti.

SULTANAHMET MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet’te Türk Konseyi Genel Sekreterliği binasının açılışını, konsey üyesi ülkelerin başkanlarıyla yaptı. Türk Konseyi’ne üye ülkeler arasında neredeyse tüm alanlarda ilişkiler hızlanırken, konseyin genel sekreterlik binası için de anlamlı bir adres seçildi.

Binanın, hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetildiği Sultanahmet’teki açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban ile gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılacak Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev birlikte yaptı. Törende, konseye üye ülkelerin bayrakları göndere çekildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarından günün anısına kesilen kurdele ve makasları saklamalarını istedi. Liderler açılışın ardından hep birlikte binanın içini de gezdi.

2040 VİZYON BELGESİNİ KABUL ETTİK

ZİRVENİN ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı’yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi’ni de kabul ettik. Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.”

YILDIRIM ‘TÜRKİYE’NİN AKSAKALI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın Aksakallar Konseyi’ne ‘Türkiye’nin Aksakalı’ olarak atandığını söyledi. Erdoğan, “Binali Bey’in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği önemli görevde kendisine başarılar diliyorum” dedi. Türkiye’nin Aksakalı olarak Türk dünyası arasında ilişkilere başkanlık edecek olan Yıldırım da “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, TDT başkanlarına, desteğini ve tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TÜRK KENEŞİ (KONSEYİ) NEDİR?

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kuruldu. Kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan oluşan Türk Konseyi, 6’ncı Zirvesi sırasında gözlemci statüsü kazandı. Türk Konseyi 8’inci Zirvesi’nde de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dönem başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a devretti. Yeni dönemde Türk Konseyi Başkanlığı görevini Türkiye yürütecek.