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'Türk Escobar'ın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paralar pahalı saatlerle yurda sokulmuş

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#Urfi Çetinkaya#Kartel#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 13:37

Son 30 yıl içerisinde dünyanın ve Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronu olarak gösterilen Ürfi Çetinkaya'ya operasyon düzenlendi. Oğulları, bacanakları ve bazı akrabalarının da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalandı. Kartelin 20 milyar TL'lik varlığına el konuldu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Çetinkaya örgütünün uyuşturucu sevkiyatı rotasını ve paraların nasıl aklandığını anlattı.

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'Türk Escobar' olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, kartelle ilgili yeni detayları paylaştı.

Nihat Uludağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İspanya'da daha önce bir mahkemeye çıkmıştı. Orada İspanya halkı kendi krallarını nasıl tanıyorsa Ürfi Çetinkaya'yı da aynı öyle tanıyordu. Dünyaya şöhret olmuş ve o alanda ünlü olmuş bir isim.

İstanbul Mali Suçlarla mücadele ekipleri aslında Urfi Çetinkaya'yı 3 yıldır adım adım izleyip takip ediyordu. Geçen hafta çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Urfi Çetinkaya'nın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu tam 44 kişi yakalandı. Ve bu kişilerin mal varlıklarına da konuldu. El konulan mal varlıklarının içinde, 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 araç, 3 lüks tekne, soğuk cüzdanlar, pahalı saatler, ziynet eşyaları ve diyoruz ya yok yok kartelde.

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Türk Escobarın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı Paralar pahalı saatlerle yurda sokulmuş

Afyon türevi uyuşturucularının şeytan üçgeni diye İran, Afganistan, Pakistan anılır. Buradan alınan uyuşturucular, kartel bunları Dubai'ye gönderip, mermerlerin içine gizledikleri 4 konteynerı Yunanistan'a gönderdiler. Yunanistan'dan Varna'ya giden sevkiyat muazzam bir takiple 520 kilo uyuşturucu yakalanmıştı. Bu dosyaya girmişti.

Ürfi Çetinkaya şirketleşmiş. Kartelini holdingler üzerinden yönetmeye başlamış. Güney Amerika'dan aldıkları yine sentetik uyuşturucuları da kuru yük gemilerine yükleyip Muğla'ya getiriyorlar. Muğla'da açıkta bekletiyorlar. 

Türk Escobarın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı Paralar pahalı saatlerle yurda sokulmuş

 Lüks yatlarla, kurdukları şirketlerin kuru yük gemilerinden sevkiyatı gerçekleştiriyorlar. Operasyonda, sahil güvenlik ekipleri yatı kovalayamaya başlıyor ve yattan uyuşturucuların denize atıldığı görülüyor. Kovalamacada durduruyor ve burada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 2021 yılından başlayıp 2024 yılında çökertilen bir kartel bu. 

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PARALAR NASIL AKLANDI?

Hangi ülkede hangi alanda ticaret yapılacaksa onunla ilgili şirket kurulmuş. Mermer üzerinden sevkiyatı yapacaklarsa mermer üzerine holding kurmuşlar. Şirketler üzerinden dünyaya mal göndermişler, paraları da deniz aşırı ülkelerden 'Off Shore' hesaplara gönderip ticaretten kazanmış gibi gösterip Türkiye'ye sokmuşlar. Lüks saatlerle, ziynet eşyalarla döviz bürolarıyla da piyasaya sürüldüğü belirlenmiş.

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#Urfi Çetinkaya#Kartel#Uyuşturucu

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