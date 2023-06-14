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Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Tekin’i ziyaret etti

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#Ankara#MEB#Okul
Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Bakan Tekin’i ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 17:09

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan beraberindeki heyetle birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Başkan Geylan, ziyaret kapsamında Bakan Tekin’e yeni dönemin ülke ve eğitim hayatı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Geylan, eğitim çalışanlarının acil çözüm bekleyen taleplerine dair bilgi notunu da Bakan Tekin’e iletti. Geylan, sundukları rapora ilişkin şunları söyledi:

“Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi, bir önceki Milli Eğitim Bakanı tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili söz verilen düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi, alan değişikliği takviminin yayınlanması, banka promosyonları konusunda merkezi olarak inisiyatif kullanılması, ihtiyacı karşılayacak sayıda yeni öğretmen ataması yapılması, okullarımızdaki memur, hizmetli, güvenlik görevlisi eksiğinin giderilmesi, şube ve ilçe milli eğitim müdürleri ile müfettişlerimizin ücretlerinin yetki, sorumluluk ve niteliklerine uygun şekilde düzenlenmesi, mazeret tayin taleplerinin eksiksiz karşılanması ile Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın sözü gereği tüm süreçlerden mülakatın kaldırılması gibi hususları içeren raporu Sayın Bakan’a ilettik.”

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MEB Bakanı Yusuf Tekin de ziyaretlerinden dolayı Başkan Talip Geylan ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sundu.

 

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#Ankara#MEB#Okul

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