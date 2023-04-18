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Türk basınında Yahudi mülteciler: 1938 -1945

Güncelleme Tarihi:

#İkinci Dünya Savaşı#Almanya#YAHUDİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 16:52

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın düzenlediği soykırımda hayatını kaybeden Yahudiler anılıyor. Bu yılki anma gününde gazeteci Serdar Korucu, Avrupa Yahudi'lerinin Nazi zulmünden kaçış sürecini Türk basını üzerinden izleyerek kitaplaştırdı.

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Türkiye’nin 1940’lardaki Yahudi mülteci krizine bakışı, dönemin Başbakanı Refik Saydam'ın mecliste sarf ettiği "Türkiye başkaları tarafından arzu edilmeyen insanlar için vatan hizmeti göremez. Bizim tuttuğumuz yol budur” cümlesinde somutlaşır.

Yahudi mülteci gemileri dendiğinde ilk akla gelen, 24 Şubat 1942'de, 769 yolcusuyla Karadeniz'de batırılan Struma olsa da, öncesinde ve sonrasında da irili ufaklı onlarca gemi, soykırımdan kaçan Avrupalı Yahudileri Karadeniz üzerinden, “yasadışı mülteci” olarak Filistin'e götürmek için çıktıkları seferlerde Türkiye karasularında yol alır ve bazen de Türk limanlarına sığınmak zorunda kalır.

Limanlarda beliren her bir gemi, Türk basınında 30'lu yıllardan itibaren yükselişe geçmiş Yahudi-karşıtlığının kendine ifade alanı bulması için bir vesile olur. Türk limanlarını bir an önce terk etmeye zorlanan ya da Karadeniz'e geri itilen bu gemilerden Salvador ve Mefkûre de, tıpkı Struma gibi yüzlerce Yahudi'ye mezar olacaktır.

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Gazeteci Serdar Korucu, Yahudi mülteci gemileri üzerine dünya literatürünü ve Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergileri tarayarak Türkçe'deki en kapsamlı çalışmayı kaleme aldı.

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#İkinci Dünya Savaşı#Almanya#YAHUDİ

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