Turizmin kalbi Antalya’da zabıtalar bile bezdi

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Antalya’da en çok ziyaret edilen yerleri olan Kalekapısı, Kaleiçi, Kazım Özalp Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı sahte parfümcüler, hanutçular ve dilencilerin istilasını Hürriyet gündeme getirdi. Tur otobüsünden inen veya bölgeyi dolaşan turistlerden etrafını saran dilencilerin para koparmaya çalışması, parfümcülerin zorla satış yapmak için peşlerini bırakmaması, hanutçuların kendi restoranlarına sürüklemeye çalışması fotoğraf karelerine de yansıdı. 17 milyon turist hedefi ile sezona başlayan turizmin başkentinde yaşanan bu görüntüler, turistleri olduğu kadar esnaf derneklerini, meslek odalarını ve rehberleri de isyan ettirdi.

ZABITA VE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu Hürriyet’e konuştu. Zoroğlu, “Turizmin olumsuz olarak etkilendiği her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu konuda da zaman ilgili kamu kurumlarına bilgi aktarıyoruz. Son gelen şikâyetler sonrasında da gerekli birimlerle irtibat sağladık. Bundan sonraki süreci de yakından takip ediyoruz” dedi.

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Bu arada zabıta ve emniyet personelinin bulunduğu ekip, turistleri rahatsız eden özellikle sahte parfüm satıcılarının bölgeden uzaklaştırılması için çalışma başlattı.

Dilenci, hanutçu ve sahte parfümcü terörüyle ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hamdi Behiç Özdemir ise “Sürecin rezil bir hal aldığının biz de farkındayız. Gücümüz yettiğince bu sorunu çözmeye çalışıyoruz ancak hem personel yetersizliği hem de yasal düzenleme ihtiyacı bizi çok büyük sıkıntı içine sokuyor” dedi.

‘GRUPLAR HALİNDE ÇALIŞIYORLAR’

Özellikle sahte parfüm satıcılarıyla ilgili şikâyet aldıklarını kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: “Parfüm satıcıları çok ciddi bir problem. Birçoğu uyuşturucu bağımlısı. Personelimizden dayak yiyenler, bıçaklananlar oldu. Üstlerine araba sürüldü, aileleri ile tehdit edildiler. Şimdi 60 personel daha alıyoruz. Bunların 20’sini yine bu bölgede görevlendireceğiz. Bölgede polis olmadıktan sonra zaten çok zor hareket ediyoruz. Onlar da destek oluyor bize. Biz de bu sorunu çözmeyi çok istiyoruz. Yakın zamanda bir inceleme yaptık bu satışları yapanların birçoğu akraba. Grup grup kentin içine dağılmışlar. Biz çalışma yapıyoruz, bu kişileri alıyoruz, yarım saat sonra aynı yerde satışa devam ediyorlar. Yani mevcut yasalar da elimizi kolumuzu bağlıyor.”