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Turiste caretta uyarısı: beslemeyin

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Fethiye#Dalaman
Turiste caretta uyarısı: beslemeyin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

Muğla Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 200 bin kişinin ağırlanması bekleniyor. Tatilcilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yakup Kaska, caretta carettalara dokunulmaması ve kesinlikle elle beslenilmemesi gerektiğini söyledi.

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Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren, sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan deniz kaplumbağalarının nesilleri tehlike altında bulunuyor. Muğla Ortaca’nın İztuzu Plajı da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta carettalara ev sahipliği yapan yerlerden biri.

‘NAYLON POŞET DE ATMAYIN’

Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca’ya sahip olan Muğla, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişinin akınına uğrarken, doluluk oranının yüzde 100’e ulaşarak 200 bin kişinin ağırlanması bekleniyor. Avrupa’nın en iyi kumsalları arasında gösterilen ve caretta carettalara ev sahipliği yapan Ortaca’nın İztuzu Plajı da kentin en yoğun noktalarından biri olarak dikkati çekiyor. Bayramda tatilci yoğunluğu artarken Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerektiğini belirterek, “Bu hayvanları beslemek canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açıyor ve zarar görmelerine neden oluyor. Deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere hiçbir yaban hayvanına dokunulmamalı ve beslenmemelidir. Denizde kaplumbağa görüldüğü zaman suyun altındaki süzülüşleri uzaktan izlenmeli. Tatilcilerimizin kıyılardan ve teknelerden denize naylon poşet atmaması gerekiyor. Poşetleri denizanası sanıp yutan kaplumbağalarımız boğuluyor. Merkezimize getirilen her 10 deniz kaplumbağasından bir ya da ikisinin vücudunda mutlaka plastiğe rastlıyoruz. Doğamızı koruyalım ve bez torba kullanalım” dedi.

 
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#Muğla#Fethiye#Dalaman

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