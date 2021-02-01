Turgut Özal’ın doktoru korona kurbanı

Yaklaşık bir ay önce COVID-19’a yakalandıkları tespit edilen Cengiz Aslan ve eşi, tedavilerini evde sürdürdü. Cengiz Aslan, kandaki oksijen seviyesi düştüğü için Taksim’deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Daha önce kronik bir hastalığı olmadığı belirtilen ve entübe şeklinde takip edilen Cengiz Aslan, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

OĞLUNUN YANINDA

Cengiz Aslan’ın, eğitimini Boston Üniversitesi’nde sürdüren ve Türkiye’ye döndükten sonra İngiltere’den elektrik malzemeleri ithalatı yapan oğlu 29 yaşındaki Alp Aslan, 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Cengiz Aslan bugün oğlu Alp Aslan’ın yanında, Edirnekapı’daki aile mezarlığında defnedilecek.

KİMDİR?

1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Cengiz Aslan, İstanbul Tıp Fakültesi’ne beyin cerrahi ihtisası için giren ilk öğrenciydi. 1976’da Vakıf Gureba Hastanesi, Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nü kurmak için görevlendirildi. 1979’da Vakıf Gureba Hastanesi’ndeyken, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu. Cengiz Aslan beyin cerrahisi bölümünün ilk üyesi oldu ve ardından ABD’de eğitim aldı. 1993’te vefat edene kadar eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın doktoruydu.