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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: İlimizde kadın cinayeti sayısı 2016'dan itibaren sıfır

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#Tunceli#25 Kasım#Kadına Yönelik Şiddet
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu: İlimizde kadın cinayeti sayısı 2016dan itibaren sıfır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 16:34

Tunceli'de, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla yapılan etkinlikte konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizde şiddet neredeyse yok denilecek kadar az diyelim. Kadın cinayeti sayısı 2016'dan itibaren sıfır. Sene başından bu yana 182 tane önleyici tedbir kararı uygulamışız. Elektronik kelepçe de ilimizde 4 kişiye uygulanmış" dedi.

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Tunceli Valiliği öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü tarafından, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, kadınlara yönelik her türlü şiddete son vermek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi'nde stant açıldı. Stantlara gelenlere, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Daha sonra kütüphaneden kent çarşısına kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi, gökyüzüne balonlar bırakıldı. Etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Seyfettin Özdemir, kurum amirleri katıldı.

"KADES PROGRAMINI TELEFONLARIMIZA YÜKLEYELİM"

Etkinliğe katılan kadınlara çiçek veren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kadına yönelik şiddetle ilgili müracaat imkanlarının genişletildiğini ifade ederek, "İnsanın nefsi kendini düşündürür ama vicdanı başkasını düşündürür. Biz sadece vicdansız kalsaydık, nefsimizi düşünseydik, vahşi yaban hayatının belgesellerinden farkımız kalmazdı. Özellikle son 20 senede gerek sosyal yardım faaliyetleri olsun birçok durum çeşitlendirildi. Eğer şiddet durumu olursa müracaat makamları genişletildi. İçişleri Bakanlığımızın içerisinde kadına yönelik şiddetle ilgili birimler oluşturuldu. İllerimizde emniyetin içinde birimler açıldı. Alo 183 gibi telefon hattı kuruldu. Bunun yanında ben çok önemsiyorum, harika bir KADES adında uygulama geliştirildi. Yolda yürüyorsunuz, toplu taşıma kullanıyorsunuz. Sizin başınıza gelebilir, şahit olabilirsiniz bir kadına zulmü. Uygulamaya basınca birkaç dakika içinde kolluk orada olur. Kadınlarımız bu programı lütfen telefonlara yüklesinler" dedi.

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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, son 7 yılda kentte kadın cinayetinin olmadığını belirterek, "İl müdürlüğümüz, 'Etkin çalışıyoruz' dedi, şüphesiz öyle. Tunceli'de bu problemin az olması kentin sosyolojisinden kaynaklanıyor. İlimizde şiddet neredeyse yok denilecek kadar az diyelim. Kadın cinayeti sayısı 2016'dan itibaren sıfır. Sene başından bu yana 182 tane önleyici tedbir kararı uygulamışız. Elektronik kelepçe de ilimizde 4 kişiye uygulanmış. Psikolojik destek de 8 kişiye verilmiş. Kadına yönelik şiddette de 3 bin 280 kişiye ulaşmışız. 15 binin üzerinde de broşür dağıtmışız" diye konuştu.

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#Tunceli#25 Kasım#Kadına Yönelik Şiddet

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