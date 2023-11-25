Ankara'da pompalı tüfekli komşu dehşeti: Baba-oğul hayatını kaybetti

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Korkunç olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Saat 11.40 sıralarında yaşanan olayın temel sebebi asansör tamiri sırasında çıkan gürültü. Burada bina yöneticisi olan olayda da yaralanan S.T. isimli kadında H.A. arasındaki asansör tamirinden çıkan gürültü nedeniyle bir tartışma yaşandı. Bu tartışmaya daha sonra bir aile daha müdahil oldu. H.A. kavganın ardından eve giderek pompalı tüfek aldı ve bu saldırıyı gerçekleştirdi.

BABA-OĞUL SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda U.Ş. ve M.A.Ş. hayatını kaybetti. İki kadın da bu olayda yaralandı. Hayatını kaybeden U.Ş ve M.A.Ş. baba ve oğul. M.A.Ş.'nin 10. sınıf öğrencisi olduğu da öğrenilen bilgiler arasında. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.