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Ankara'da pompalı tüfekli komşu dehşeti: Baba-oğul hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Keçiören#Pompalı Tüfek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 13:53

Ankara'nın Keçiören ilçesinde asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavga korkunç bitti. Pompalı tüfekle komşularına saldıran H.A., U.Ş ve oğlu 10. sınıf öğrencisi M.A.Ş.'yi öldürdü, iki kişiyi yaraladı. Saldırgan H.A. gözaltına alındı.

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Korkunç olay Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

Saat 11.40 sıralarında yaşanan olayın temel sebebi asansör tamiri sırasında çıkan gürültü. Burada bina yöneticisi olan olayda da yaralanan S.T. isimli kadında H.A. arasındaki asansör tamirinden çıkan gürültü nedeniyle bir tartışma yaşandı. Bu tartışmaya daha sonra bir aile daha müdahil oldu. H.A. kavganın ardından eve giderek pompalı tüfek aldı ve bu saldırıyı gerçekleştirdi.

Ankarada pompalı tüfekli komşu dehşeti: Baba-oğul hayatını kaybetti

BABA-OĞUL SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda U.Ş. ve M.A.Ş. hayatını kaybetti. İki kadın da bu olayda yaralandı. Hayatını kaybeden U.Ş ve M.A.Ş. baba ve oğul. M.A.Ş.'nin 10. sınıf öğrencisi olduğu da öğrenilen bilgiler arasında. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Keçiören#Pompalı Tüfek

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