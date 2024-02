Tunç Soyer'den CHP'ye sitem: Devrim niteliğindeki onlarca eserlere teşekkürü çok gördüler

Haberin Devamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3 ile Narlıdere'yi birbirine bağlayacak Narlıdere Metrosunu törenle hizmete aldı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak.

BORNOVA'DAN BİNEN YOLCU NARLIDERE'DE İNEBİLECEK

Hizmete açılan hattın devreye alınmasıyla, İzmir'in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. Bornova'dan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Narlıdere Metrosuyla günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor.

İzmir hafif raylı sisteminin 4. aşaması olan F. Altay-Narlıdere kaymakamlık arası metro yapım işi; 4 Haziran 2018'de, 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edilmişti. Bu bedel, keşif artışları ile 285 milyon Euro'yu bulmuştu.

Fahrettin Altay-Narlıdere arasındaki metro hattının işletmeye açılmasıyla, kent bütününde özel araçla yapılan günlük yaklaşık 13 bin 500 yolculuğun toplu taşımaya kayacağı ve böylece trafikteki yaklaşık 7 bin 750 aracın oluşturduğu günlük trafik yükünün azalacağı öngörülüyor.

Trafikteki bu rahatlama büyük oranda Narlıdere ve Balçova'da görüleceği gibi, kent bütünündeki trafik üzerinde de etkili olacak. Balçova ve kaymakamlık duraklarında yapılan 219 araç kapasiteli otoparkla da yolcuların araçlarını park ederek aktarma yapması planlanıyor.

SOYER: "PROJELERİMİZİN YÜZDE 87'SİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Narlıdere Metrosu açılış töreninde konuşan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “5 yıl önce, seçim beyannamemizde, 165 projemizi gerçekleştirmeyi vadetmiştim. Bu projeleri yüzde 87'lik bir oranda tamamlamış üzerine bir de 15 proje eklemiş ve bu oranı gerçekleştirmiş tek belediye başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 5 yılda İzmir'in 50 yıllık kangren olmuş sorunlarını çözdük ve gelecek 50 yılını teminat altına aldık. Cumhuriyetimizin 100. yılını, tarihe nakşettiğimiz 9 Eylül kutlamaları ve İkinci Yüzyılın İktisat Kongresiyle taçlandırdık. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından en fazla finansman getiren belediye olduk. Ya bir yol bulduk ya da bir yol açtık. Daima; çok renk, daima çok ses, daima çok nefesle hep öncü olduk” dedi.

"GÖREV SÜREM BOYUNCA İZMİR'DE 952 MİLYON EURO'LUK RAYLI SİSTEM YATIRIMI YAPTIK"

Türkiye'de son 5 yılda raylı sistemlere bütçesinden en büyük oranı ayıran belediye olduklarını aktaran Başkan Soyer, “Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir'de 952 milyon Euro'luk raylı sistem yatırımı yaptık; yani bugünkü rayiçle 31 milyar lira. Peki bu 5 yılda merkezi hükümetin İzmir'e layık gördüğü raylı sistem yatırımı ne kadar biliyor musunuz? Yalnızca; ama yalnızca 3 bin lira. Biz 'o metro Buca'ya gelecek' dedik. Getiriyoruz. 9 Ocak'ta Buca'da, 'dev köstebek' denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan, günde 400 bin yolcu taşıyacak Buca Metromuzun yapımı son sürat devam ediyor. Finansmanı döviz olarak hazır duruyor, yapılması önünde hiçbir engel kalmadı, ama elbette takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

NARLIDERE METROSU 15 NİSAN'A KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Günde 100 bin İzmirliye hizmet veren Çiğli Tramvayını 27 Ocak'ta açtıklarını söyleyen Soyer, sözlerine şunları ekledi:

“Bugün Günde 170 bin İzmirliyi taşıyacak Narlıdere Metromuzu büyük bir coşkuyla başlatıyoruz. Metromuz 15 Nisan'a kadar tümüyle ücretsiz hizmet verecek. Bir önceki dönemden yüzde 12 düzeyinde devraldığımız bu hattımızı, görev sürem içerisinde tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu dev raylı sistem yatırımımızın; her bir katresinde, her metresinde, her adımında sarayın oyunları değil, halkın alın teri var. Narlıdere Metrosunun temelinde hırsızlık yok; dürüstlük ve cesaret var. Bizim yatırımlarımızın özünde; insan kayırmacılık, rantçılık yok; birlik var, beraberlik var. 287 milyon Euro'luk bir yatırımla hayat bulan İzmir'in en yeni metrosu, Cumhuriyetimizin 100. yaşına armağan olsun.”

Türkiye'de son beş yılda filosuna en çok yeni otobüs dahil eden belediye olduklarının altını çizen Tunç Soyer, “692 yeni otobüs satın aldık. Türkiye'de ilk kez İZTAŞIT projesini hayata geçirdik. İzmir'in en ücra noktalarındaki vatandaşlarımızı en konforlu ulaşıma kavuşturduk. Kooperatif temelli bu projeyle dolmuşçuları tek çatı altında buluşturduk, Türkiye'ye örnek olduk. Göreve gelir gelmez Deprem Daire Başkanlığını kurduk. Önce İzmir depreminde, ardından 6 Şubat depreminde ‘BirKiraBirYuva' kampanyasıyla 33 bin 98 ailemize kira desteği için 330 milyon lira sağlayan tek belediyeyiz. İyilik hareketimiz sayesinde, deprem bölgesinin 4 şehrinde konteyner kentler ve Hatay'da sahra hastanesi kurduk” diye konuştu.

“TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMI YAPAN BELEDİYE OLDUK”

“Son 50 yılda imal edilen 642 kilometre yağmur suyu hattına sadece bir dönemde, 303 kilometre yeni hat ekledik” diyen Başkan Tunç Soyer, şu ifadeleri aktardı:

“'Su baskınlarını çözeceğiz' dedik. İzmir tarihinde yapılmış toplam yağmur suyu hattının yarısı kadar kanalı 5 yılda inşa ederek “. Türkiye'de bir ilk olan Sünger Kent Projemizi uygulamaya aldık. Yağmur sularını hasat ederek tarımda, evlerde ve bahçelerimizde kullanmaya başladık. Yine Türkiye'de ilk kez orman köylerine su tankerleri dağıttık ve özel müfrezeler kurduk. Yüzlerce yangını daha hiç büyümeden önledik.”

SOYER'DEN PARTİSİNE SİTEM

Törende yaptığı konuşmada partisine sitemde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir CHP İl Kongresinde, kapalı oylamada 522 delegenin 508'inin oyuyla en yüksek örgüt desteğini alana, başarılarıyla uluslararası alanda en yüksek makama getirilene, anketlerde birinci çıkana, bu kadar çabaya, devrim niteliğindeki onlarca esere bir teşekkürü çok görenlere buradan sitem ediyorum" dedi.

Soyer, partisinin değişim hareketine de değinerek, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. Oysa bir parti-devlete karşı mücadele ediyorsanız veya bir parti sandıktan aldığı gücü suistimal edip devleti ele geçiriyorsa, o umuda çok ihtiyaç vardır ve o umudun tek gerçek öznesi halk olmalıdır" ifadelerine yer verdi.