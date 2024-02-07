Tüm belediyelere paylarını tam gönderiyoruz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ‘asrın felaketi’nin yıldönümünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi’nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53 bin 537 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyor, kendilerini tekbirlerle, fatihalarla, salavatlarla bir kez daha yad ediyoruz. Yaralanan 107 binin üzerindeki insanımız başta olmak üzere depreme maruz kalan vatandaşlarımızın tamamına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Asrın felaketinin altından, asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık.

ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM

Facianın ilk anından itibaren 85 milyonu yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Bilhassa çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk saatlerde ve günlerde insanüstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan gönüllü veya görevli kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Devlet olarak afetin ilk anından itibaren personelimizle, aracımız ve gerecimizle milli ve uluslararası tüm imkânları seferber ederek afet bölgesindeydik. Milli bir seferberlikle ülke içi ve dışından 35 bini aşkın profesyonel personelle tarihin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttük.

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107 MİLYAR LİRA KAYNAK

Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla kırsaldakilerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Ardından bölge genelinde kurduğumuz 215 bin konteynerle depremzedelerimize daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. Kamu kurumlarımıza ait tesislerde 1.2 milyon vatandaşımızı misafir ettik. Yaklaşık 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. Deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için 107 milyar lira kaynak aktardık.

Şimdi birileri çıkmış Hatay’da söylediğimiz hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz.

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İSTİSMAR EDİYORLAR

Hatta yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli bir kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yine biz hayata geçirdik. Aksini iddia eden, kendi beceriksizliğini bizim üzerimizden örtmeye çalışıyor demektir. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyelerinin sorunu ise en hafif tabiriyle basiretsizliktir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Kahramanmaraş’ta depremzede aileyi ziyaret ederek bir araya geldi.

ANAHTARLARI TESLİM EDİYORUZ

Erdoğan depremin hemen ardından kalıcı konutların inşasına başlandığını belirterek şöyle devam etti: “İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçtiğimiz günlerde Hatay’da ve Gaziantep’te yaptık. Hatay’da 7 bin 275 konutun Gaziantep’te 10 bin 698 konutun kura çekimi ve teslim törenini gerçekleştirdik. Bugün (dün) de Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Yarın (bugün) Şanlıurfa’da perşembe günü Adıyaman’da kura çekimi ve anahtar teslim törenleriyle inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız.”

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HATAY’A ROKETSAN ALANI

Cumhurbaşkanı depremin vurduğu illerle ilgili savunma sanayi projelerini de anlattı: “Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yapılan planlamayla Hatay Kırıkhan’da, ROKETSAN için bir sanayi alanı kuruyoruz. Gaziantep’te TUSAŞ vasıtasıyla karbon fiber tesisini hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ta yine TUSAŞ vasıtasıyla havacılık yapısalları üretecek büyük bir tesis inşa ediyoruz. İnsansız hava aracımız Anka’nın da aralarında olduğu havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak. Bir başka deyişle Kahramanmaraş’ımızı Ankara’dan sonra ikinci savunma, havacılık ve uzay sanayi merkezimiz haline getiriyoruz.”

BAHÇELİ: GÜÇLÜ ADIMLAR

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törende “Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayri milli ve gayri ahlaki siyasi zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye depremin vahim şokunu atlattı, yeni yüzyılda, yeni bir hayatın temelleri kazıldı, çok güçlü adımları atıldı” dedi.

MEZARLIKTA DUYGULU ANLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Hatay ve Gaziantep’in ardından dün Kahramanmaraş’taydı. Erdoğan, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin 1. yılında Kahramanmaraş’ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nı ziyaret etti. Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur’an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katıldığı mezarlık ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.

ERDOĞAN’DAN 04.17 MESAJI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerimin yıldönümünde dün saat 04.17’de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında özetle şöyle dedi:

“Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor. Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir.

ASRIN BİRLİKTELİĞİ

Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın.”

SARSILAN TOPRAK KALPLERİMİZİ DE YIKTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, “Bir yıl önce Kahramanmaraş’ta sarsılan toprak, sadece binaları değil kalplerimizi de yıktı. Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk. Bu zor süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın gönüllü iyilik neferine dönüşmesi en büyük tesellimiz oldu. Yürekten inanıyorum ki, ilk günden itibaren devlet-millet ele ele sürdürülen mücadele, depremden etkilenen şehirlerimizin de küllerinden yeniden doğmasına vesile olacak. Afette kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır diliyorum” dedi.

ATSU’NUN EŞİNDEN ACI MESAJ

6 Şubat 2023’teki depremlerde Hatay’da yıkılan enkazın altında kalarak yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun eşi Claire Rupio, depremin yıldönümünde duygu dolu açıklamalar yaptı. The Athletic’e konuşan Rupio, “Bazen Christian’a WhatsApp’tan mesaj atıyorum, sadece içimi dökmek için” dedi. Deprem sonrası yaşananları anlatan Rupio, şunları söyledi:

“Çocukları okula götürürken radyoda deprem olduğunu duydum. Sonra Christian’ın kardeşi aradı, ‘Christian’ın binası çökmüş’ dedi. Şoktaydım, bu doğru olamaz diye düşündüm. Çocuklara babalarının futbol oynadığı yerde bir deprem olduğunu ve onu henüz bulamadıklarını söyledim. Çok üzüldüler ve ağladılar.

Cumartesi gecesi telefonda kardeşi Nana’nın adını gördüğümde anladım. ‘Çok üzgünüm’ dedi ve başka bir şey söyleyemedi. Çocuklara ‘Babanızı buldular ama başaramadılar’ dedim. Yürek parçalayıcıydı, Christian onlar için her şeydi. Biz ona veda bile edemedik.”