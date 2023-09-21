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Tuba öğretmenden kahreden haber! 40 gün önce doğum yapmıştı...

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#Tuba Günaydınoğlu#Öğretmen#Aydın
Tuba öğretmenden kahreden haber 40 gün önce doğum yapmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 09:57

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve 40 gün önce bir bebek dünyaya getiren 35 yaşındaki Tuba Günaydınoğlu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce Mardin Adliyesi'nden görev yapan İsmail Günaydınoğlu Aydın Adliye'sine, Mardin'in Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Tuba Günaydınoğlu da Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'na atandı. 40 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen Tuba Günaydınoğlu fenalaştı.

Eşi İsmail Günaydınoğlu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Günaydınoğlu'na ilk müdahaleyi yapılarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günaydınoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri yasa boğuldu. Tuba öğretmenin cenazesinin Elazığ'ın Sün Köyü Mehdi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Günaydınoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "Efeler ilçesi Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmenimiz Tuba Günaydınoğlu'nun vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Tuba Günaydınoğlu#Öğretmen#Aydın

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