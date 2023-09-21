Goldman Sachs’ın odaları Türkiye için açıldı

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Son aylarda ekonomide atılan yeni adımlar yurtdışı yatırımcılar tarafından yakındantakip ediliyordu. Uluslararası yatırım bankalarının üst düzey yöneticilerinden gelen Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamalar, radarların Türkiye’ye doğru çevrildiğini gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi kurmayları ve iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle Amerika’da yürüttüğü temaslarda bu ilginin ete kemiğe büründüğü somut bir şekilde görüldü.

Özellikle önceki gece (19 Eylül) Türkiye ABD İş Konseyi’nin Goldman Sachs ev sahipliğinde düzenlediği 13. Türkiye Yatırım Konferansı’nda yaşananlar Türkiye heyetini bile şaşkına uğrattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye sunumu öncesinde birçok Amerikalı yatırımcının programa büyük ilgi gösterdiği zaten belli olmuştu. Mehmet Şimşek’in sunumunun ardından soru-cevap bölümü de bu ilginin ciddi olduğunu ortaya koydu. Arkasından Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın sunumu da dikkatle dinlendi. Türk iş dünyasının temsilcilerinin de konuştuğu bir panel düzenlendi, görüldü ki katılımcıların ilgisi yine azalmıyor.

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Mehmet Şimşek

BÖYLE İLGİ GÖRMEDİM

Goldman Sachs’ın 44 katlı genel merkezinde yaşananları Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Hürriyet’e anlattı. “Bugüne kadar birçok program düzenledim, birçoğuna da bizzat katıldım. Ben ömrümde böyle bir ilgi, bu kadar sıra dışı gelişmenin yaşandığı konferans görmedim” diyen Olpak, şu bilgileri verdi:

“Sayın bakanlar ve iş dünyası temsilcilerimizin sunumları büyük bir ilgiyle izlendi. Sonrasında aynı ilgi soru-cevap bölümünde de sürdü. Konferansta 120 Amerikalı yatırımcı, 80 de Türk şirket, temsilci vardı. Amerikalı yatırımcıların Türkiye’ye merakları gerçekten ilgi çekiciydi.

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43’ÜN KATTA GÖRÜŞME TALEBİ

Konferansın ardından 43’üncü katta öğle yemeğine katılmak üzere hepimiz harekete geçtik. Normalde bu program yemekler yenilir, arkasından beş dakika selamlaşma ve teşekkür olur ve herkes dağılır şeklinde gelişir. Ben yıllardır böyle gördüm. Ancak bu kez öyle olmadı. Yemekte Amerikalı yatırımcıların Türk şirketlerine ilgisi büyüktü. Katta bulunan odaların açılması istendi. Odalar açıldı, Amerikalı şirketler ile Türk şirketlerin temsilcileri bire bir görüşmeler için odalara girdiler. Öyle 10 dakika da sürmedi. Uzun süre bire bir görüşmeler yaptılar. Eczacıbaşı’dan FİBA’ya, Çalık’tan Çolakoğlu’na,Koç ve Sabancı’ya Türkiye’nin önemli şirketleri oradaydı. Kısa sürer biter dediğimiz yemek faslı tam 2.5 saat sürdü. Hatta ben bir ara ‘Galiba Türkler Goldman Sachs’ı işgal etti, bitmeyecek sanırım’ diye espri yaptım.”

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GÖRÜŞMELER YUVARLAK MASADA DEVAM ETTİ

DEİK Başkanı Nail Olpak’ın verdiği bilgiye göre yatırımcılarla Türkiye heyetinin görüşmeleri 20 Eylül akşamı NewYork saatiyle 18:30’da yapılan yuvarlak masa yemeğinde devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıya bu kez sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. Olpak, “Sınırlı sayıda katılım oldu. Hem Amerika’da yatırımı olan Türk firmaları hem de Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Amerikalı firmalar katıldı. Burada kürsüden yapılan konuşmalar da elbette önemli ama bizim asıl amacımız diyalog kurulması” dedi.

‘ÜLKE POTANSİYELİMİZ HİÇ BU KADAR YÜKSEK OLMAMIŞTI’

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Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından, Goldman Sachs ev sahipliğinde ABD’nin New York kentinde düzenlenen 13. Türkiye Yatırım Konferansı’ndaki konuşmacılardan biriydi. “Büyümeye Öncülük Eden Türk Özel Sektörü” panelinde değerlendirmelerde bulunan Cenk Alper, Türkiye’nin dinamik ekonomisi ile dayanıklı ve çevik iş dünyasına vurgu yaptı. Alper, “Yatırım stratejilerimizde bugüne kadar Türkiye’yi hep önceliklendirdik, buna devam edeceğiz. Bunun nedeni sadece Türkiye’de kurulmuş olmamız değil. Yarattığı büyüme fırsatları, nüfusu ve coğrafi konumuyla, ülkemizin muhteşem bir potansiyeli olduğuna inanmamız. Bugün dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmasının ya da yeni yatırımlar planlamasının temel nedeni de bu. Ve Türkiye Cumhuriyeti yeni bir yüzyıla başlarken, şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki; Türkiye’nin potansiyeli hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Biz de Sabancı Yolarak, kararlı yatırımlarımızla ülkemize, insanımıza değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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(soldan sağa) Yılmaz Kocagöz - Levent Çakıroğlu - Cenk Alper - Haydar Çolakoğlu

‘TÜRKİYE İDEAL BİR SEÇENEK’

Panelde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da ekonomiye ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Vadeli Program’ın açıklanmasıyla birlikte, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin artmaya başladığına yönelik güçlü göstergeler olduğunu söyleyen Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı: “Koç Topluluğu olarak uzun vadeli yatırım stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Son 5 yılda yaptığımız 10 milyar dolarlık yatırım, bu anlayışımızın önemli bir göstergesi. Önümüzdeki süreçte de elverişli zamanları kollayacağız. Ülkemizin risk priminin azalması ve OVP’nin kararlılıkla uygulanması önemli. Ülkemiz, çok yönlü üretim kabiliyetleri, güçlü tedarikçi ağı, güvenilir altyapısı, işgücü rekabetçiliği ve büyük AB pazarına gümrük birliği erişimi sayesinde, yatırım yapmak isteyen şirketler için ideal bir seçenek sunuyor.”