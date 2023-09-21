Azerbaycan'ın zaferi dünyada böyle yankılandı... Bakü'den yıldırım harekatı! Putin intikamını böyle aldı

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Azerbaycan’ın Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerine karşı başlattığı terörle mücadele operasyonun başarıyla tamamlanmasının yankıları sürüyor.

24 saat süren operasyon sonrası istediklerini alan Azerbaycan operasyona noktayı koydu.

Bakü'nün zaferi dünyanın dört bir yanında manşetlerde yer aldı.

YILDIRIM SALDIRISI İLE ZAFER

Politico 24 saatte gelen zafer sonrası 'Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yıldırım saldırısında zafer ilan etti' başlığını attı.

24 saatte gelen zaferin ardından Azerbaycan'ın dört bir yanında bayraklar asıldı...

ABD merkezli ABC News '35 yıldır devam eden çatışma, sonunda Azerbaycan'ın lehine sonuçlanmış gibi görünüyor' dedi.

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RUSYA İNTİKAM ALIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR

İngiliz Telegraph gazetesi 'Azerbaycan'ın zaferi Putin'i eleştirenleri üzüyor ama Ermenistan'ı Batılı müttefiklere doğru itiyor' başlığını attı

Haberde 'Kremlin'in askeri operasyonda oynadığı role ilişkin sorular devam ediyor, ancak Rus barış güçlerinin eylemsizliği intikam gibi görünüyor' denildi.

Muhalif çizgisi ile bilinen The Moscow Times ise Kremlin'in 'Paşinyan planını' yazdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bu görüntüde Ermeni milislerin mevzilerinden kaçtığı anlar yer aldı...

'Kremlin Medyaya ve Milletvekillerine Karabağ İhtilafından Ermenistan'ı Suçlamalarını Emretti' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Rusya'nın bağımsız haber kuruluşları Meduza ve Vyorstka'nın çarşamba günü isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kremlin medyaya ve milletvekillerine Azerbaycan'ın tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesine yaptığı son saldırıdan dolayı Ermenistan'ı suçlama talimatı verdi. Son çatışmaların başlamasından önce Moskova, ABD birlikleriyle ortak askeri tatbikatlar yapacağını duyuran Erivan'ı dostça olmayan adımlar atmakla suçlamıştı.'

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PAŞİNYAN'A TEPKİLER DİNMİYOR

Fransa merkezli haber ajansı AFP ise Erivan'daki protestoları yazdı. Hükümeti protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Azerbaycan'ın başarılı operasyonu sonrası Erivan'da öfke dinmiyor. Protestocular günlerdir Paşinyan'ın istifasını talep ediyor...

AFP haberinde protestocuların görüşlerine de yer verdi. Fransız ajansa konuşan protestocu Sargis Hayats 'Paşinyan gitmeli. Vatanımızı, insanlarımızı kaybediyoruz' dedi.

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Binlerce protestocunun sokaklarda olduğu anları yayınlayan Ermenistan merkezli Aravot 'Öfkeli protestocular, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili tutumu nedeniyle istifasını talep etmeye devam ediyor' dedi.

Zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklamayı öne çıkaran Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın manşeti ise 'Azerbaycan lideri Karabağ saldırısının 'egemenliği' yeniden sağladığını söyledi' oldu

Hindustan Times 'Azerbaycan, Karabağ ayrılıkçılarının teslim olmasının ardından zafer ilan etti' dedi. Haberde Sovyetlerin çöküşünden bu yana Azerbaycan ve Ermenistan'ın iki kere savaştığı son savaşı Azerbaycan'ın kazandığı hatırlatıldı.

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Paşinyan geçtiğimiz günlerde ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını 'stratejik hata' olarak nitelendirmişti. Son dönemde Rusya'yı dışlayan ve Batı ile yakınlaşmaya çalışan Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını duyurmuştu. Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya lideri Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

DİRENİŞİN ÇARPICI ÇÖKÜŞÜ

Hindistan merkezli NDTV Ermeni unsurların silah bırakma kararı için 'Ayrılıkçı direnişin çarpıcı çöküşü' dedi.

Haberde 'Bu çöküş Aliyev'in Ermeni çoğunluklu Dağlık Karabağ'ı tekrar Bakü'nün kontrolü altına alma arayışında büyük bir zaferi temsil ediyor' yorumuna yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera Azerbaycan'ın başarılı operasyonu sonrası Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki rolünün sorgulandığını yazdı. Bloomberg haberinde bölgenin kısa tarihine yer verdi.

Haberde 'Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ toprakları konusunda defalarca çatıştı. 2020'deki savaşı, Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan güçleri kazandı ve 1990'ların başından beri Ermeniler tarafından işgal edilen çevredeki yedi ilçenin kontrolünü yeniden ele geçirdi' ifadelerine yer verildi.