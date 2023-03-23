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TSK'ya böyle sızmışlar... ODTÜ matematik uzmanları FETÖ'nün kodlama yöntemini ortaya çıkardı

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#TSK#FETÖ#FETÖ/PDY
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 13:44

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çoğunluğu eski askeri öğrenci olan FETÖ/PDY üyelerine yönelik 14 şüphelinin yakalandığı operasyonda detaylar ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin askeri okullara kodlama yöntemiyle girdiği, ODTÜ matematik uzmanlarının çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, kodlamanın örgüt üyelerinin aday numaralarındaki rakamların toplanmasıyla yapıldığı belirlendi.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Salı günü FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 15 şüpheliden, çoğunluğu eski askeri öğrenci olan toplam 14'ü gözaltına alındı. Operasyonla ilgili yeni ait detaylar ortaya çıktı. 

ADAY VE KİMLİK NUMARALARINI TOPLAYIP KODLAMIŞLAR

FETÖ/PDY üyelerinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'den 2016 yılına kadar yapılan, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci seçim mülakatlarına kodlama yöntemiyle sızdıkları tespit edildi. ODTÜ Matematik Enstitüsü kodlama sisteminin çözülmesiyle yaptığı çalışmalarda, örgütün sınavlara girecek öğrencilerin aday ve kimlik numaralarının, farklı hanelerdeki rakamlarının toplandığı belirlendi. Rakamların toplanmasından elde edilen sayıların özel bir formülle kodlandığı, mülakat sınavlarında bu kodlarla öğrenci seçildiği ortaya çıkarıldı.

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KODLANANLARIN YÜZDE 90'I KAYIT OLMUŞ

Bu yıllardaki mülakatlara giren 88 bin 85 öğrenciden 33 bin 986 kişinin bu yöntemle kodlandığı, 11 bin 717 öğrencinin ise sınavı kazandığı belirlendi. ODTÜ uzmanları, sınavı kazanan 9 bin 994 öğrencinin kodlamaya uyduğu, bu adayların tüm kazananlara oranının yüzde 84,95 olduğunu bildirdi. Araştırmada kodlanarak kesin kayıt yaptıranların ise tüm kesin kayıt yaptıranlara oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu tespit edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, o yıllarda sınavlara giren, başarılı olan, kodlamaya uydukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 ihraç üsteğmen, 1 aktif gelir uzman yardımcısı, 1 aktif zabıt katibi, 12 eski askeri öğrenci olmak üzere 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Firari şüpheli için çalışmalar devam ediyor.

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#TSK#FETÖ#FETÖ/PDY

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