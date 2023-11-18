TSK’nın gözü ‘Avcı Tayfun’da... 40 Eurofighter alınacak

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Türkiye, 2021 sonunda ABD’den 40 adet yeni Block 70 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için 79 modernizasyon kiti almak istemişti. ABD Kongresi, Türkiye’ye satışı gündeme almayarak oyalama taktiği uyguladı. Hatta Türkiye’ye uçak satışına, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması şartı öne sürdü. Bu süreçte Türkiye bir yandan kendi muharip savaş uçağı KAAN’ın geliştirme projesine hız verirken bir yandan da Hava Kuvvetleri’nin envanterini genişletmek için alternatif uçak arayışına girdi. Bu alternatifin 4.5 nesil çift motorlu Eurofigter uçakları olduğunu Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı.

ALMANYA İKNA EDİLECEK

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Güler, “Eurofighter’larla ilgili çalışmamız var. İngiltere ve İspanya’yla görüşüyoruz. Hem İngiltere hem İspanya ‘evet’ diyor, Almanya’yı ikna etmeye çalışıyorlar. Onlar çalışıyor. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz” dedi.

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F-35 TARAFTARI DEĞİLİM

F-35 defterinin kapandığı yönünde açıklamalar yapan Güler, “F-35’e müracaat etmiştik. F-35’te birtakım problemler çıktı. F-35 uçaklarının Amerika’da bile uçuşları kesildi. F-35 konusunu oturup düşünmemiz gerek. Avrupa’daki birçok ülkede aksaklık var. Ben şahsen alma taraftarı değilim” ifadelerini kullandı.

ASIL HEDEFİMİZ KAAN

Güler, asıl hedefin KAAN olduğunu da belirterek şunları söyledi: “Bizim için asıl olan 2 tane uçağımız var. Hürjet’imiz var, eğitim uçağımız olacak aynı zamanda bir muharip uçak olacak. Asıl hedefimiz KAAN, milli muharip uçağımız, bu yılın sonunda ilk uçuşunu yapacak. Bu beşinci nesil bir uçak, bugün başladık yarın da bunu bitireceğiz, öbür gün de piste çekeceğiz diye bir kaide yok. 2028’de yerli motoru vereceğiz. En geç 2031-2032 kendi motorumuzla uçuyor olacak.”

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI



- Eurofighter Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok ülkenin ortaklığı ile başlatıldı. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşan üretici ülkeler topluluğundan Fransa proje bir müddet ilerledikten sonra ayrıldı ve kendi uçağı Rafale’i geliştirme kararı aldı. Diğer ülkeler ise projeye devam etti. Projede mülkiyet hakları yüzde 33 İngiltere, yüzde 33 Almanya, yüzde 21 İtalya ve yüzde 13 İspanya şeklinde. Konsorsiyumda İngiltere’yi temsilen BAE Systems; Almanya ve İspanya’yı temsilen Airbus Defence & Space ve İtalya’yı temsilen ise Leonardo firması yer alıyor.

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7 ÜLKENİN ENVANTERİNDE

Bugüne kadar 550’den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.

CRUİSE FÜZESİ ATABİLİYOR

- EurofIgter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, delta kanatlı ve çok rollü bir savaş uçağı. Savunma sanayi uzmanlarına göre, Türkiye’nin avcı uçağı Eurofighter Typhoon alma isteği bir ara formül ve ABD’nin F-16 Block 70 kısıtlamasını kırmak amaçlı stratejik bir hamle. Manevra kabiliyeti açısından iyi bir uçak olduğu görüşünü dile getiren uzmanlar, uçuş ve bakım maliyet açısından ise F16’ya göre daha masraflı olduğu görüşünde. Ayrıca Eurofigter’ların cruise füzesi atabilmesine dikkat çeken uzmanlar, bunun da avantajlı bir durum olduğuna işaret ediyor.