TSK mayın avında

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Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca alınan yoğun tedbirler başarıyla uygulanmaya devam ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte söz konusu tehdidin ortaya çıkmasının hemen ardından 18 Mart 2022’de yayımlanan NOTMAR ile denizciler uyarıldı.

Bununla birlikte Batı Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan mayın avlama gemisi ve karakol gemileriyle denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlandı. İstanbul Boğazı, elektro optik gözetleme sistemleri ile gözetlenirken, mayın tespiti halinde imha etmek üzere Sualtı Savunma (SAS) timleri ise yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Karadeniz’de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile mayın gözetleme faaliyetleri sürüyor.

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SAS TİMLERİ DÖRT MAYINI İMHA ETTİ

26 Mart’ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart’ta İğneada ve 6 Nisan’da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın, 18 Ekim’de de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında bulunan 1 mayın SAS timleri tarafından imha edildi.