TSK Gara’yı havadan vurdu: 31 hedef yok edildi

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik hava harekâtı düzenledi. Önceki gün icra edilen hava harekâtında; mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedefin imha edildiği duyuruldu. Ayrıca harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı vurgulanırken, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MEŞRU MÜDAFAA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi:“Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023’de hava harekâtları icra edilmiştir. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.

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SİVİLLER İÇİN TEDBİR

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

Öte yandan MSB, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada “Terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz” denildi.