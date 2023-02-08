TSK 9 bin askerle sahada... Yaralılara tahliye köprüsü

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Milli Savunma Bakanlığı tüm unsurları ile depremin ilk anından itibaren bölgede arama kurtarma, insani yardım malzemeleri taşıma ve lojistik destek faaliyetlerini yürütüyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden 9 bine yakın Mehmetçik sahada vatandaşın yardımına koşuyor.

KIBRIS’TAN BİRLİK ÇEKİLİYOR

Gelibolu’daki 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı’nda görevli askerler de arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte dün sabah bölgeye hareket etti. KKTC’de konuşlu 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli de çalışmalara destek vermek üzere Mersin’e geldi. Kahramanmaraş’ta görev yapan İnsani Yardım Tugayı da bir enkazdan Abdullah Veli adlı genci kurtardı. Hatay’da görevli Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu ise Buse isimli genci enkazdan sağ kurtardı. Olumsuz hava koşullarına rağmen helikopter ve uçaklar da faaliyetlere destek veriyor. Mehmetçik, Hatay ve Kahramanmaraş’ta bazı bölgelerde depremzede vatandaşlar için çadır kurma faaliyetlerine de aralıksız katılıyor.

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KIŞLALARDAN SICAK YEMEK

Yaralanan çok sayıda vatandaş 38 helikopter, 8 gemi, 50 nakliye uçağı ile bölge dışındaki hastanelere nakledildi. Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Hastanesi bahçesine seyyar hastane kuruldu. Şakirpaşa ve İncirlik’e inen yabancı ekip ve malzemelerinin intikalini de TSK sağlıyor. Bölgedeki birliklerden de vatandaşlara sıcak yemek ikram edilmeye başlandı.

38 BİN İÇİŞLERİ PERSONELİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “1536 AFAD, 893’ü Polis Arama Kurtarma (PAK) olmak üzere 6 bin 183 polis, 296 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel Harekât (JÖAK), 17 bin Jandarma Personeli, 527 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7510 Gönüllü, 5219 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 38 bin 487 personel görevlendirilmiştir. Çalışmalara destek olunması için çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakam görevlendirilmesi yapılmıştır."

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İSTANBUL’A GETİRİLDİLER

DEPREM bölgesinden İstanbul ve Ankara’ya askeri uçakla getirilen yaralılar hastanelere sevk edildi. İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen 11 yaralıdan ikisinin 14 ve 16 yaşlarında çocuk olduğu öğrenildi. Yaralılardan çevik kuvvet polisi Servet Çelik ameliyat edildi. Çelik’in yakını Ahmet Oruç, “İstanbul’da görev yapıyordu. Tayinini Adıyaman’a aldı, gittiği gece depreme yakalandı. Göçük altından çıkarıldı. Babası, ağabeyi, yengesi, yeğeni hepsi göçük altında” dedi. (Ali Rıza AKBULUT/İSTANBUL)

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BAKANLAR HATAY’DA ÇALIŞMALARI HAVADAN İNCELEDİ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi. Depremin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hataya gelen Akar, burada Sağlık Bakanı Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile çalışmaları yerinde takip ediyor.

Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakanlar daha sonra helikopterle havadan da inceleme yaptı. Milli Savunma Bakanı Akar, “Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de milletinin emrinde olduğunu gösterdik” dedi.

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HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), büyük yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçti. DEPREM bölgesine, Polis Arama Kurtarma (PAK), çevik kuvvet ve özel harekât polislerinin de arasında bulunduğu birlikleri sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, enkazdan çok sayıda kişiyi canlı çıkarmayı başardı. EGM sosyal medya hesabından, deprem bölgesine sevk edilen birliklerin enkazdan kurtardıkları hayatların fotoğraf ve görüntülerini paylaştı. Kurtarılan küçük çocukların paylaşımlarına ‘Hayat öpücüğü’, ‘Eren hayata tutundu, yeni Eren’ler için umutluyuz’ notları düşüldü. (Çetin AYDIN)





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VAGONLARA SIĞINDILAR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkânı sağlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkânı sağlandı” denildi. (DHA)





7 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

ISPARTALI Ömer Malgır ile 7 ay önce evlendiği avukat eşi Merve Malgır, Adıyaman’daki evlerinde depreme yakalandı. Göçük altında kalan Ömer Malgır ve Adıyaman Barosu’na kayıtlı Merve Malgır birlikte can verdi. Çiftin ölümü, Ömer Malgır’ın memleketi Isparta’nın Direkli köyünü yasa boğdu. Avukat meslektaşları, Merve Malgır ile Ömer Malgır’ın fotoğrafını paylaşarak taziye mesajları paylaştı. (Özge EĞRİKAR)