Troya Kültür Yolu Festivali'ne muhteşem final! Sergiler, konserler, gösteriler damga vurdu

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Bu seneki festivallerin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali, 9-17 Eylül arasında ‘Destanlar Kenti’ Çanakkale’de gerçekleştirildi. Konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden opera ve baleye, söyleşilerden atölye çalışmalarına, çocuklara özel aktivitelerden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlikle Çanakkale adeta kültür ve sanata doydu. 9 gün süren festivale,1 milyon 183 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

FATMA TURGUT KONSERİ



Özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanan rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, festivalin son gününe damgasını vurdu. Anadolu Hamidiye Tabyası’nda sahne alan Turgut, hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser öncesinde kuliste bir değerlendirme yapan Turgut, “Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Sevenlerimle Çanakkale’de buluşuyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Sahne muazzam. Hem şartlarımız hem çıktığımız sahnelerimiz çok güzel. Her şey saat gibi işliyor.” dedi.





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YARALARI SARDI



Festivale katılan sanatseverler bu tür festivallerin 2023’te yaşayan doğal afetlerin yaralarını sardığını ifade ederken “Hayatımızın ağır yükünü alıyor sanat. Çoğalarak artsın. Bütün illerimize yayılsın.” değerlendirmesini yaptı. Adana’dan gelen bir festival katılımcısı tarih ve kültür denildiğinde ilk akla gelen şehrin Çanakkale olduğunu kaydederek “Çanakkale de bu festivale çok yakışmış.” ifadelerini kullandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER



Festivalin son günü renkli görüntülere de sahne oldu. Sultan papağanıyla festival alanına gelen bir çocuk, katılımcıların ilgisiyle karşılaştı. Azerbaycan’dan gelen bir ziyaretçi de festivali eşine doğum günü hediyesi olarak sundu.

9 GÜNLÜK KONSER FIRTINASI



9 gün süren Troya Kültür Yolu Festivali boyunca 40’tan fazla noktada, 500’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Anadolu Hamidiye Tabyası’nda her akşam konser fırtınası esti. Ferhat Göçer, Anadolu Ateşi, Resul Dindar, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Gökhan Tepe, Murat Dalkılıç, Simge Sağın, Fatma Turgut sevenleriyle keyifli saatler geçirdi.

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SERGİLER, KONSERLER, GÖSTERİLER



Devrim Erbil’in Renkleri sergisi, Eskizden Piksele Dijital Sanat sergisi, Kanatlı Sözler-İzler, Sentez İzler Karma Sergisi, Atatürk’ün Sonsuzluk Yolculuğu gibi sergiler festival kapsamında sanatseverlerle buluştu. ‘Otizimli Yetenekler’, ‘Bir Napoli Akşamı’ ve ‘Vivaldi Dört Mevsim’ konserleri, ‘Carmen’ bale gösterisi festivalin renkli tınıları oldu.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI



Festivalde çocuklar da unutulmadı. Birçok farklı etkinlik ve maskotlu çocuk tiyatroları çocukları mutlu etti.

ŞEHİR MERKEZLİ FESTİVALLER



Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en kapsamlı kültür ve sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerini hayata geçiriyor. Şehir merkezli festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor. Festivaller ile Türkiye’nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçlayan bakanlık, şehirlerin marka değerlerine de katkı sağlıyor.

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BEYOĞLU’NDAN BAŞLADI



2021’in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022’de İstanbul’un yanı sıra Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller bu sene 11 aynı ilde düzenleniyor. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller bu sene Çanakkale’nin yanı sıra Nevşehir, Trabzon ve Erzurum’da sona erdi.

ANKARA VE GAZİANTEP DEVAM EDİYOR



16 Eylül’de başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali 24 Eylül’e kadar yine 16 Eylül’de başlayan Başkent Kültür Yolu Festivali de1 Ekim’e kadar devam edecek. Konya’da düzenlenecek Mistik Müzik Festivali 23-30 Eylül’de, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Eylül-15 Ekim arasında, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 14-22 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak. 28 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, 4-12 Kasım 2023 tarihleri arasında da Antalya Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.